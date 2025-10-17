Angarita, que afrontaba algunas complicaciones de salud recientes, falleció en las últimas horas.

Sigue a PULZO en Discover

Esta lamentable noticia fue confirmada por la sobrina del actor, quien dejó un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram.

Este fue el mensaje:

“Hasta luego, Tío Gustavo Angarita Hoy me despido de mi tío, de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona”, detalló.

Con una destacada carrera en los años 80 y 90, en los últimos años el actor había brillado en producciones como ‘La ley del corazón’, ‘Chepe fortuna’, ‘Bella calamidades’ y más.

Angarita atravesaba un grave estado de salud a causa del cáncer que padecía, el cual hizo metástasis y afectó su movilidad. Estuvo hospitalizado en la Clínica Universitaria Colombia, donde recibió atención médica y cuidados paliativos, según informó su hijo, Gustavo Angarita Jr.

El actor fue ingresado debido a un cuadro de debilidad general y bajos niveles de potasio, lo que obligó a los médicos a mantenerlo bajo observación constante.

En su momento, Angarita Jr. expresó su tristeza y resignación ante el deterioro físico de su padre, afirmando que “ya no va a ser el mismo de antes” y que enfrenta una etapa muy difícil. Más allá del dolor familiar, el hijo del artista hizo una reflexión sobre el olvido al que, según él, han sido relegados grandes actores colombianos, calificando la situación como “el comienzo del fin de una era”.

Criticó la falta de propuestas literarias y de calidad en la televisión actual, comparando los programas modernos con espectáculos vacíos de contenido. Con nostalgia, destacó que cuando desaparezcan actores de la talla de su padre, se perderá una generación dorada que hizo historia en la televisión nacional, lamentando que hoy “ya no hay mucha gente a la que podamos aplaudir”.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.