Martín Elías Jr., uno de los más jóvenes cantantes de vallenato en la actualidad, volvió a ser noticia, pero esta vez por el lujoso regalo que se dio a sus 17 años.

Sigue a PULZO en Discover

En sus redes sociales, el heredero de Martín Elías Díaz, mostró que cumplió uno de sus sueños al adquirir una nueva lujosa camioneta que mostró al público una vez la recibió.

“17 años y cumpliendo mis sueños”, fue el mensaje con que el joven cantante vallenato mostró al público su nueva camioneta Toyota Land Cruiser 2026, avaluada en más de $400 millones de pesos.

(Vea también: Novia de Simón Brand (ex de Claudia Bahamón) se cansó de insultos y respondió tajante)

Lee También

Esto se suma a más de los recientes logros que el joven ha compartido con sus seguidores, pues recientemente también dio a conocer que en noviembre lanzará ‘Dejando huella’, el que sería su nuevo álbum.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vallenatos y más na (@vallenatosymasna)

Lee También

Accidente de hijo de Martín Elías

Sin embargo, recientemente Martín Elías Jr. mientras adelantaba compromisos profesionales relacionados con este lanzamiento en Casanare, vivió un momento de tensión tras sufrir un accidente con una cuatrimoto que él mismo manejaba. El portal especializado ‘Televallenata’ informó que el hecho ocurrió durante un recorrido en zona rural del departamento, donde el joven artista aprovechaba para descansar.

(Vea también: Quiénes son los nuevos jurados de ‘A otro nivel’; prometen revolucionar el programa)

De acuerdo con la cuenta, el hijo del recordado cantante Martín Elías Díaz experimentó un susto considerable al volcarse el vehículo en el que paseaba. “Pensamos lo peor”, señaló la publicación, al describir la angustia que vivieron quienes lo acompañaban. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y solo habría resultado con una leve raspadura

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.