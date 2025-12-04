El proyecto ‘105 Ciudad Heroica’, liderado por Alejandro Prieto Arbeláez, ingeniero y productor ejecutivo cartagenero, se perfila como una de las iniciativas culturales y de entretenimiento más ambiciosas de la región.

Con una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos, Cartagena se prepara para recibir un espectáculo inmersivo que busca exaltar su historia, dinamizar la economía local y atraer un nuevo tipo de turismo cultural y experiencial.

Prieto Arbeláez conversó con Pulzo y entregó detalles sobre este ‘show’ que comenzará en enero de 2026.

“‘105 Ciudad Heroica’ es una declaración de amor absoluta a Cartagena, a los cartageneros y a quienes visitan la ciudad”, aseguró. Explicó que el equipo lleva dos años trabajando en el montaje de este espectáculo multidisciplinario, que combina danza contemporánea, circo contemporáneo y música en vivo para narrar dos historias paralelas.

La primera se centra en los 105 días del asedio de Pablo Morillo durante la reconquista española, un episodio clave que le dio a Cartagena el título de ‘Ciudad Heroica’ por su resistencia valiente. Esta parte se cuenta a través de un componente audiovisual de gran formato.

La segunda historia recorre la evolución cultural de la ciudad: “Mostramos los inicios desde los pueblos indígenas hasta la contemporaneidad que nos mueve hoy con ritmos como la champeta, y lo hacemos desde lo musical y lo visual”, explicó el productor.

Prieto subrayó que el espectáculo está diseñado para todo tipo de público. No tiene diálogos tradicionales, pero cuenta con una dramaturgia bailada y cantada, lo que lo convierte en un ‘show’ universal, comprensible para espectadores locales, nacionales y extranjeros.

El estreno será el 15 de enero de 2026, y a partir de entonces se presentará todos los jueves, como un espectáculo itinerante que estará disponible durante todo el año. La experiencia se desarrollará en Hangar 105, un espacio ubicado en la zona de expansión al norte de Cartagena.

Allí se dispondrán mesas, sillas y una ambientación pensada para que el público disfrute no solo del espectáculo, sino también de comidas y bebidas, integrando arte y gastronomía en un solo plan.

El productor destacó que buscan posicionar la experiencia como un atractivo imperdible: “La idea es que si fuiste a Cartagena y no fuiste a ‘105’, es como si no hubieras venido”. Con esto, esperan atraer un nuevo tipo de visitante interesado en el turismo de espectáculos.

Además, el proyecto cuenta con alianzas clave con operadores de viajes, Airbnb y actores del sector gastronómico, buscando ofrecer un nivel de calidad internacional. También será un motor de empleo: “Estamos generando más de 120 puestos de trabajo directos entre bailarines, cantantes, creativos, producción y logística”, agregó Prieto.

Con esta apuesta, Cartagena no solo revive su pasado heroico, sino que también abre la puerta a nuevas formas de vivir su cultura y de posicionarse como epicentro artístico del Caribe.

