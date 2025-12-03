La empresaria e ‘influenciadora’ Descire Díaz, más conocida en redes sociales como ‘Doña Toche’, volvió al centro de la conversación digital luego de revelar un episodio que, según ella, vivió meses atrás con el comediante Ibrahim Salem, quien actualmente figura como uno de los opcionados para ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia 3‘.

(Vea también: ‘Doña Toche’ anunció que tendrá nuevo emprendimiento y sorprendió a muchos: ¿de qué trata?)

Su testimonio causó un amplio eco entre los usuarios, especialmente porque involucra comentarios relacionados con la salud de su hija, tema que la creadora de contenido siempre ha manejado con sensibilidad y discreción, pues su hija sufre una discapacidad.

De acuerdo con Díaz, su decisión de hablar ahora está directamente ligada a que Salem aparece entre los candidatos que esta semana compiten por un cupo en el ‘reality’, de RCN.

Ese anuncio, explicó, la confrontó con una serie de recuerdos que hasta entonces había preferido mantener en silencio. Pero, al ver la posibilidad de que el humorista obtenga mayor visibilidad, sintió que era el momento de exponer lo que considera una situación profundamente ofensiva y que la afectó emocionalmente.

¿Qué ocurrió entre ‘Doña Toche’ e Ibrahim Salem?

El incidente, según relató la ‘influenciadora’, que se peleó con la Alcaldía de Cartagena, hace unos meses, tuvo lugar en octubre pasado durante un ‘show’ de comedia al que fue invitada junto a otros humoristas, entre ellos Salem.

Aunque el encuentro prometía ser una experiencia divertida, asegura que rápidamente se convirtió en un escenario desagradable cuando el comediante empezó a lanzar comentarios que ella sintió como ataques personales disfrazados de humor.

“Él empezó a decirme un poco de cosas, comentarios como que yo solo me hacía viral porque tenía una hija discapacitada o que yo facturaba a través de mi hija”, expresó. Para Descire, dichos comentarios cruzaron una línea que incluso dentro del humor —asegura— no debería traspasarse.

La situación escaló cuando ella tomó el micrófono para pedir respeto. Fue entonces cuando, según su versión, recibió una respuesta que la dejó completamente descolocada:

“Me dice: ‘Usted cállese, sapa &$#@’. Ahí pensé: esto ya no es humor, esto es agresión”. A partir de ese momento, afirma, los comentarios subieron aún más de tono. Entre ellos, asegura haber escuchado una frase que la hirió profundamente: “A usted ni se lo meto porque usted solo sabe hacer hijos enfermos”.

Ese comentario, dijo, ha sido especialmente doloroso. “Me pueden decir mal hablada, ordinaria, lo que quieran… pero que digan que solo sé hacer hijos enfermos, eso me marcó. No me ha dejado vivir en paz”, confesó entre lágrimas.

La ‘influenciadora’ explicó que, antes de hacer público su testimonio, consultó a colegas del gremio humorístico sobre las posibles consecuencias. Varias personas le advirtieron que podía “cerrarse puertas”. No obstante, decidió hablar porque, asegura, está cansada de que la violencia verbal se normalice en nombre del humor y, sobre todo, porque su hija no tiene por qué ser parte de un ataque público.

Por otro lado, el aspirante al ‘reality’, de RCN, se defendió a través de un comunicado. Ibrahim Salem aseguró que sus comentarios fueron parte de un acto humorístico y dirigidos solo a ‘Doña Toche’, no a su hija.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ibrahim Salem | Comediante | Cineasta (@arabesincamello)

