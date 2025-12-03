Dani Duke, una de las creadoras de contenido más reconocidas del país, ha construido su imagen digital a través de videos de maquillaje, rutinas de belleza, viajes y momentos divertidos junto a otros ‘influencers’.

(Vea también: Dani Duke, novia de ‘La liendra’, reaccionó a supuesto coqueteó que él le hizo a ‘La rusa’)

Sin embargo, más allá de su estilo glamuroso y su cercanía con la audiencia, la paisa también ha demostrado que no tiene problema en hablar de temas más personales e incluso polémicos cuando la ocasión lo amerita.

Así ocurrió recientemente durante su participación en ‘Desnúdate con Eva Rey’, el programa digital conducido por la periodista española Eva Rey, donde las celebridades suelen conversar sin filtros sobre su vida sentimental, familiar y profesional.

En esta entrevista, Dani sorprendió al sincerarse sobre aspectos íntimos de su vida, pero también al exponer abiertamente sus posturas políticas, un tema que muchas figuras públicas prefieren reservarse para evitar controversias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Desnúdate con Eva Rey🎬 (@des_coneva)

Durante la conversación, la ‘influencer’ expresó sin titubeos su admiración por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, una declaración que rápidamente causó reacciones en redes sociales.

“Uribe, yo quiero mucho a Uribe. No lo conozco, pero ojalá”, afirmó con total seguridad. “La verdad sí soy uribista. En estos días siguió a mi novio en las redes sociales y yo: ‘amor, eres muy afortunado’”, comentó entre risas.

Dani también contó una anécdota sobre el pasado académico de su pareja, el creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido como ‘la Liendra’.

Según explicó, él estudió en un colegio público de su pueblo llamado “Pedacito de Cielo Álvaro Uribe Vélez”, situación que para ella es una prueba de la influencia positiva que, a su criterio, el expresidente ha tenido en la vida de muchos jóvenes. “

Yo le digo: usted tiene que agradecerle mucho a él, él le dio estudio. Lo que él diga es ley en este… en mi corazón. Vamos por el de él”, añadió sin reservas.

Sus declaraciones provocaron comentarios cuando señaló que su voto en las pasadas elecciones no fue por Gustavo Petro, actual presidente, y que, en su opinión, apoyaría a quien Uribe respalde en un futuro proceso electoral.

Incluso mencionó que, si el expresidente llegara a darle su apoyo al abogado Abelardo de la Espriella, este sería su candidato para la Presidencia de la República.

¿Cuántos años tienen Dani Duke y ‘la Liendra’?

Sí existe una diferencia notoria: Dani Duke tiene 33 años, mientras que Mauricio ‘La Liendra’ tiene 25, lo que significa que entre ambos hay una diferencia de nueve años. A pesar de ello, su relación continúa siendo una de las más comentadas y seguidas en el mundo digital.

