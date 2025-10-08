La reconocida modelo, empresaria y DJ Natalia París volvió a causar debate en redes sociales tras conceder una reveladora entrevista para el programa ‘Desnúdate con Eva‘, conducido por la periodista española Eva Rey.

En la conversación, que ya suma miles de reproducciones en YouTube, la paisa habló abiertamente sobre dos temas que la han marcado profundamente: una experiencia con la muerte y el descubrimiento personal de que podría estar dentro del espectro autista.

Natalia París confesó que descubrió que podría tener autismo. La revelación tomó por sorpresa a Eva Rey y al público, pues la modelo explicó que lo identificó recientemente gracias a un proceso de autoobservación y a las herramientas disponibles en internet.

“Sí, yo descubrí muy tarde, a esta edad, que tengo autismo. No lo tengo diagnosticado, pero es que tú ya le preguntas a ChatGPT, haces un test largo y te das cuenta. Sobre todo, en el autismo hay algo muy bueno, que es el hiperfoco. Te obsesionas tanto con un tema que te vuelves muy bueno en eso”, aseguró.

Sus declaraciones provocaron opiniones divididas en redes sociales. Algunos usuarios destacaron la valentía de Natalia al hablar de un tema tan delicado, mientras que otros criticaron la falta de un diagnóstico médico y cuestionaron la ligereza con la que abordó un trastorno del desarrollo.

¿Qué es el autismo y cuáles son sus características?

De acuerdo con MedlinePlus, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) afecta principalmente las habilidades sociales, de comunicación y de comportamiento.

Suele manifestarse durante los primeros años de vida y puede implicar hipersensibilidad sensorial, apego inusual a ciertos objetos, resistencia a los cambios en la rutina, dificultad para mantener conversaciones y una fuerte inclinación hacia temas de interés específicos.

Aunque Natalia no ha recibido un diagnóstico clínico, dijo que muchas de las características descritas por los especialistas se asemejan a su forma de ser y trabajar. Según la modelo, su capacidad de concentrarse profundamente en un tema o actividad ha sido una de las claves de su éxito profesional.

París dejó un mensaje de aceptación y esperanza, recordando que cada persona tiene un proceso único y que el autoconocimiento puede ser una herramienta poderosa para vivir con plenitud. Su testimonio, fiel a su estilo espontáneo y espiritual, volvió a ponerla en el centro de la conversación pública, esta vez desde una faceta más humana y emocional.

