La viuda de Martín Elías aseguró que la filtración de ese material, junto con la exposición de su número telefónico, la llevó a recibir múltiples amenazas y llamadas intimidatorias, por lo que decidió acudir a la justicia.

Todo comenzó en la noche de este martes, cuando Betsy Liliana Díaz sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar varios audios privados que, según dijo, le había enviado Dayana Jaimes por WhatsApp.

En las grabaciones, Jaimes se refería a ella en duros términos y hacía comentarios sobre su vida personal y sentimental. En medio de los clips difundidos, los usuarios alcanzaron a ver el número personal de Dayana Jaimes, quien pocas horas después reaccionó en sus historias de Instagram para advertir que interpondría una denuncia penal ante la Fiscalía.

“Se hizo público mi número personal, y he recibido un sinnúmero de mensajes amenazantes y llamadas que ustedes no se imaginan. Toda la madrugada me estuvieron llamando. Como hay que cuidarse, prefiero hacerlo por la vía legal, como debe ser. En algún momento la verdad saldrá a la luz”, expresó Jaimes.

La comunicadora también aclaró que no se arrepiente de lo dicho en los audios, aunque recalcó que no era su intención que se volvieran públicos.

“Ella quizá desconoce que es un delito, por eso prefiero hacerlo por la vía legal. Me quiero cuidar porque me han amenazado personas que desconozco. También he recibido mensajes de apoyo. Yo todo se lo dejo a Dios. No me arrepiento de nada de lo que dije, porque era algo que tenía guardado desde hace mucho tiempo”, agregó.

Pocas horas después, Dayana Jaimes publicó en su cuenta de Instagram una fotografía que confirmaría que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. En la imagen se observaba un documento que respaldaría la acción legal.

Acá, la imagen que compartió:

“Dios me ha enseñado que el tiempo siempre muestra la verdadera versión de los hechos, y cuando eso sucede queda expuesta la real y genuina esencia de cada persona. No te afanes en defenderte, el cielo ve todo y así mismo sabe recompensar”, escribió junto a la publicación.

¿Cuál es el conflicto entre Betsy Liliana Díaz y Dayana Jaimes?

El conflicto entre ambas mujeres viene de meses atrás, cuando se desató un escándalo de supuesta infidelidad que involucró al esposo de Lily Díaz, Evelio Escorcia, y a Dayana Jaimes, la viuda de Martín Elías.

Lily, hija del legendario cantante Diomedes Díaz, estaba casada con Escorcia desde 2019, tuvieron tres hijos: Emmanuel y unos mellizos nacidos este año. Sin embargo, en abril de este año su relación fue noticia luego de conocerse versiones sobre un presunto romance entre Escorcia y Dayana Jaimes.

Aunque ninguna de las partes confirmó oficialmente esa relación, las tensiones entre ambas familias aumentaron y el tema se convirtió en tendencia en redes sociales.

