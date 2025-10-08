El conflicto entre Dayana Jaimes y Lily Díaz sigue dando de qué hablar en redes sociales. La polémica, que comenzó meses atrás con la difusión de una fotografía donde se ve a Dayana besando a Evelio Escorcia, entonces esposo de Lily, volvió a encenderse luego de que ambas mujeres decidieran romper el silencio y compartir sus versiones.

(Vea también: Dayana Jaimes se defiende y dice que la hija de Diomedes Díaz es la infiel: “Tienes varios en la lista”)

La imagen que desató el escándalo causó gran controversia porque, además de tratarse de un supuesto caso de infidelidad, Dayana era cuñada de Lily y esta última se encontraba en la etapa final de su embarazo gemelar. En ese momento, ninguna de las dos quiso hablar públicamente del tema, pero el asunto volvió a resurgir con fuerza en los primeros días de octubre.

En la noche del 7 de octubre, Lily Díaz decidió pronunciarse por primera vez a través de sus historias de Instagram. En un video, habló con franqueza sobre lo sucedido y explicó por qué había preferido mantenerse en silencio durante tanto tiempo. “Yo estaba enfocada en construir vida; se podía caer el mundo y a mí no me iba a importar”, aseguró, recordando que su prioridad era el bienestar de sus hijos.

La exesposa de Evelio Escorcia insistió en que siempre actuó con prudencia y respeto frente a la situación. “Jamás le falté el respeto a la señora Dayana. Cuando me enteré, lo manejé en privado; yo soy una mujer prudente, Dayana, yo soy una dama”, señaló, dejando claro que no buscaba un enfrentamiento público.

El conflicto se intensificó cuando Lily compartió audios atribuidos a Dayana Jaimes, en los que se escuchan fuertes insultos y descalificaciones. En los mensajes, Dayana le dice frases como: “Yo a ti no te dañé ningún matrimonio, ridícula. Deja de ser tan payasa y ubícate”. En otro fragmento, la acusa de victimizarse y lanza una comparación ofensiva: “Yo soy la viuda de Martín Elías; tú eres la que dejaron. Te pusiste a parir pensando que ibas a retener a un hombre. Supérame”.

Lily Díaz, hija del cantante vallenato Diomedes Díaz; se refirió por primera vez al escándalo de infidelidad de su exesposo y reveló pruebas que desenmascararon a Dayana Jaimes, viuda de su hermano Martín Elías. pic.twitter.com/kx7laWum0I — Vallenatos y más na (@vallenatoymasna) October 8, 2025

Expareja de Lily Díaz, Evelio Escorcia, se pronunció ante escándalo

En medio de esta tensa situación, Evelio Escorcia, el hombre en el centro de la polémica, decidió hablar. En sus historias de Instagram, publicó un mensaje claro y contundente:

“Aceptaré todo en la vida, menos que se metan con la mamá de mis hijos y con mis hijos”.

Dayana Jaimes se defendió de Lily Díaz

Además, Dayana negó tener una relación actual con Evelio, asegurando que trabaja y no depende de ningún hombre. “Yo no tengo nada con ese hombre. No necesito embarazarme para que me mantengan”, se le escucha decir en uno de los audios. También aseguró que, si hubiera querido, “habría quedado embarazada de él hace años”.

Tras la publicación de Lily, Dayana Jaimes respondió con una advertencia pública. En una historia de Instagram, expresó su cansancio ante lo que considera hostigamiento y afirmó que posee pruebas sobre la vida privada de su exfamilia política, las cuales podría revelar en su momento. Además, anunció que interpondrá una denuncia por la divulgación de su número personal y por las amenazas que, según ella, ha recibido de parte de allegados de Lily.

