En las últimas horas, diversos medios y creadores de contenido en Latinoamérica difundieron versiones que alertaban sobre un supuesto fallecimiento del actor Bruce Willis, a partir de publicaciones hechas por su esposa, Emma Heming, y por su expareja, Demi Moore. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial que respalde estas especulaciones.

Sigue a PULZO en Discover

El origen de los rumores se remonta a un video que Emma Heming compartió el pasado 21 de diciembre en sus redes sociales. En la publicación, la empresaria recordó un momento especial junto al actor durante un paseo en montaña rusa ocurrido en 2008. Acompañó el video con un mensaje cargado de nostalgia, en el que evocó la risa y el espíritu divertido de Willis, concluyendo que extraña que él sea su “compañero de viaje”.

(Lea también: Hija de Bruce Willis se confesó: sufrió dura enfermedad y pasó por rehabilitación)

Aunque en ningún momento hizo referencia directa al estado de salud actual del actor ni a un fallecimiento, algunas interpretaciones aisladas de la frase fueron usadas para sugerir que Bruce Willis habría muerto. No obstante, en los comentarios de la publicación, la mayoría de los seguidores expresaron apoyo y reconocimiento a Emma por su rol como cuidadora, mensajes que ella misma respondió con agradecimiento, sin dar pie a versiones alarmistas.

Otra de las situaciones que alimentó los rumores fue una publicación de Demi Moore, realizada el 27 de diciembre, en la que compartió fotografías de la celebración navideña junto a sus hijas Rumer, Scout y Tallulah. En las imágenes no aparece Bruce Willis, quien tradicionalmente compartía estas fechas con la familia ensamblada, incluyendo a Emma Heming y las dos hijas menores del actor.

La ausencia de Willis en las fotos abrió preguntas de algunos seguidores sobre su paradero, comentarios que no tuvieron respuesta por parte de la actriz. Emma Heming, por su parte, no publicó imágenes de la celebración, por lo que no se confirmó públicamente si el actor estuvo presente o no en las festividades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)

Cabe recordar que Bruce Willis fue diagnosticado en 2023 con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el lenguaje, la memoria y el comportamiento. El actor se había retirado de la actuación a finales de 2022, tras presentar afasia, condición que posteriormente se confirmó como parte del cuadro clínico de la enfermedad.

En septiembre del año pasado, Emma Heming reveló en una entrevista con Good Morning America que Willis reside actualmente en una vivienda separada del núcleo familiar, una decisión tomada pensando en su seguridad y bienestar, así como en el de sus hijas menores.

“Fue una decisión difícil, pero la más segura y la mejor para todos”, explicó entonces.

El 30 de diciembre, Heming compartió otra publicación recordando los inicios de su relación con el actor, describiéndolo como un homenaje a su historia de amor.

“Hace 18 años se convirtió en mi novio… Soy tan afortunada de conocer este tipo de amor”, escribió, sin hacer alusión a un desenlace fatal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Hasta la tarde del 7 de enero, ningún medio de comunicación fuera de Latinoamérica ha informado sobre la muerte del actor ni ha emitido reportes oficiales sobre un agravamiento reciente de su salud. Las versiones difundidas corresponden, por ahora, a interpretaciones y especulaciones sin sustento confirmado.

(Vea también: Bruce Willis hizo modificación en su testamento: sus hijas terminarán con buena plata)

A comienzos de diciembre, el portal Radar Online citó a una fuente cercana a la familia que señaló que los allegados de Willis estaban viviendo las fiestas con especial intensidad, ante la posibilidad de que fuera su “última Navidad”. Esta afirmación, aunque emotiva, no implicó un fallecimiento, sino una referencia al avance de su enfermedad.

En conclusión, Bruce Willis continúa con vida y bajo cuidado especializado. Las publicaciones de su esposa y de Demi Moore responden a homenajes personales y a la compleja realidad que enfrenta la familia, más no a un anuncio oficial sobre la muerte del actor.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.