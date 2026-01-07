Quienes siguieron de cerca y por varios años a ‘El Chavo del 8′, probablemente en el top de sus episodios favoritos, tienen aquellos capítulos en los que toda la vecindad se fue de vacaciones a Acapulco. Las escenas en la piscina o simplemente la invitación del Señor Barriga al Chavo para que los acompañara, sin duda, permanece entre los mejores recuerdos de los seguidores de la serie.

Entre la preservación del programa, existen aquellos fanáticos que continúan investigando y destapando joyas que podrían haberse quedado olvidadas en el tiempo. Fue así como ahora apareció una grabación que evidenció que el elenco, cuando salió de la vecindad, no lo hizo solamente en Acapulco, sino que también llegaron a las playas de Cancún.

Fue el coleccionista ‘Scoobyonda’ de Puerto Rico, quien difundió una grabación en la que se ve a varios personajes disfrutando del este paisaje paradisiaco de México. Hasta ahora, se especula que la grabación podría datar de 1980, aunque es probable que haya sido transmitida también en 1983.

¡Atención! Aparece un episodio perdido de El Chavo del Ocho. 📺

No fue solo Acapulco: El Chavo del Ocho y la vecindad también visitaron Cancún 🌊🌴. El coleccionista puertorriqueño “scoobyonda” localizó una grabación parcial de Chespirito con el elenco en la playa. pic.twitter.com/PMPCx7gLkC — Chavo del Ocho (@ChavodelOcho_Of) January 7, 2026

Así las cosas, hay quienes se preguntan sobre la existencia de más capítulos que están a la espera de ser recuperados, bien sea porque no fueron considerados por ‘Chespirito’ para la emisión final, o porque con el tiempo quedaron perdidos.

Ya el coleccionista mencionado también había publicado un capítulo que era desconocido, en el que Don Ramón tenía goteras en su casa. De esta forma, poco a poco no solo se van reconstruyendo episodios que despiertan un nuevo asombro, sino que completan una parte de un programa que hizo parte de la infancia de millones de personas alrededor del mundo.

