Si bien hay episodios de inseguridad en Bogotá que impactan a más de uno de los ciudadanos, la realidad para Hernán Orjuela en su paso por la ciudad estuvo marcada por otro inesperado problema.

El presentador colombiano que lleva casi una década en Estados Unidos y que se consolidó como uno de los más reconocidos en la televisión nacional sorprendió con un video, replicado en redes sociales, en el que habló de un engorroso momento en la capital colombiana a causa del clima

“¿Así me recibe Bogotá en esta escala que estamos haciendo?”, preguntó en tono jocoso en una publicación que hizo desde uno de sus espacios digitales para compartir con sus seguidores lo sucedido.

El mensaje del ícono de ‘No me lo cambie’ y ‘También caerás’ hizo referencia a una fuerte lluvia con la que se encontró en su paso por la ciudad, en una visita que hizo a Santa Marta para un evento familiar.

Si bien Hernán Orjuela regresó a Colombia como presentador recientemente para un evento específico, para esta ocasión no ocultó su desencanto frente a ese chasco en el que se encontró con calles inundada de Bogotá, imágenes que mostró en medio de la lluvia.

Precisamente, al exponer esa situación, dejó en evidencia su impacto: “¡Dios santo, miren esto! Está cayendo una tormenta… Tremendo aguacero en la Séptima. ¡Miren esto! Terrible”, afirmó.

Cabe recordar que las lluvias han afectado notoriamente la capital colombiana desde finales de diciembre y en el comienzo de 2026, algo con lo que Orjuela se encontró en su visita después de varios años viviendo en territorio estadounidense para seguir su trayectoria profesional.

¿A qué se dedica Hernán Orjuela actualmente en Estados Unidos?

Hernán Orjuela, el icónico presentador colombiano que marcó la televisión nacional con programas como ‘Sábados Felices’ y ‘También caerás’, se encuentra radicado en Estados Unidos desde el año 2016.

Actualmente, su vida profesional en el sur de la Florida es bastante activa y diversificada, logrando consolidar una carrera que combina su vasta experiencia en medios de comunicación con nuevas facetas empresariales y sociales.

En el ámbito televisivo, Orjuela continúa vigente como una de las figuras principales de Nuestra Tele Internacional. En esta plataforma, se desempeña como director y presentador del magazine ‘Trendiando’ y del programa “Entrevistas con Hernán”.

Estos espacios le han permitido mantenerse conectado con la audiencia latina y la diáspora colombiana, abordando temas de entretenimiento y cultura desde una perspectiva global.

Además de su labor frente a las cámaras, el comunicador lidera su propia compañía denominada HOB Productions. A través de este emprendimiento, ofrece servicios integrales de comunicación que incluyen la realización de proyectos audiovisuales y asesorías estratégicas. Esta faceta empresarial es una de sus prioridades actuales, pues le permite aplicar sus conocimientos como realizador y productor en el mercado estadounidense.

Otro pilar fundamental de su actividad actual es el liderazgo de la organización sin fines de lucro ‘Colombians USA’. Esta fundación tiene como objetivo principal fortalecer y orientar a la comunidad de colombianos que residen en el exterior.

Por medio de esta iniciativa, Orjuela organiza eventos de ‘networking’, celebraciones culturales y brinda apoyo a emprendedores que buscan establecerse profesionalmente en el país norteamericano.

Finalmente, Hernán Orjuela ha incursionado con éxito en el mundo académico y editorial. Actualmente dicta conferencias y cursos especializados bajo el nombre ‘El Poder del Speaker’, donde enseña técnicas de comunicación efectiva y oratoria digital.

Asimismo, ha consolidado su rol como autor con su libro ‘El efecto renovación’, en el cual reflexiona sobre la capacidad de adaptación y los procesos de cambio personal y profesional que ha experimentado durante su etapa como migrante.

