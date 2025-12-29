El mundo de la actuación aún no se recupera de la conmoción que produjo el fallecimiento de la talentosa actriz Sandra Reyes. Recordada por su conmovedor papel como la Doctora Paula en la telenovela ‘Pedro el escamoso’, Sandra fallece a los 44 años el pasado primero de diciembre de 2024, dejando un profundo vacío en el corazón de su familia, sus colegas y sus miles de fanáticos.

Reyes, que en octubre de 2024 fue homenajeada durante el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, luchó contra esta enfermedad con una fortaleza y dignidad dignas de admiración. Su batalla fue llevada con privacidad y serenidad, resaltando su dimensión humana y su cualidad ejemplar.

Ahora, en el programa ‘Expediente final’, de Caracol TV, Nicolás Reyes, primo de la actriz, contó cómo fueron los últimos días de la actriz y los caprichos que le cumplieron: “Le cambió completamente el talante, como que dijo ‘quiero aprovechar estos últimos momentos’, entonces ahí por ejemplo comió hamburguesa y ella se preguntaba si era grave. Yo le decía ‘qué va a ser grave, qué le va a pasar, ¿se va a morir?’, ahí los dos nos reíamos. Ella no comía azúcar y en esos días tomó jugo con mora con azúcar y decía ‘uy, qué delicia’. Se gozó esos últimos días profundamente y tratamos todos de hacerla reir, de acompañarla, de estar con ella”.

También, Gerónimo Parada Reyes, hijo de la fallecida actriz, ofreció un testimonio desgarrador de cómo su familia vivió la pérdida con dignidad y amor. En sus emotivas palabras, Geronimo recordó los últimos momentos con su madre: “Nos pudimos decir todo, tuvimos tiempo de hablar, de amarnos, de abrazarnos. Ante todo, fue bonito tener esa última despedida”.

El recuerdo de su alegría y su talento, la esencia de Sandra Reyes, parece imperecedero. Su legado no solo se construyó a través de su carrera en la televisión colombiana, sino también de su actitud valiente ante uno de los desafíos más difíciles, el cáncer de mama

