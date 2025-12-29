El reconocido artista vallenato Silvestre Dangond tuvo que retirarse abruptamente de la tarima durante su presentación en la Feria de Cali, acontecida en la noche del lunes 29 de diciembre de 2025. Siendo una de las estrellas más esperadas, su repentina salida dejó una estela de preocupación y confusión entre sus asistentes.

Tras aproximadamente dos horas de espectáculo en el Diamante de Béisbol, uno de los escenarios clave de la programación oficial de la Feria, Dangond visiblemente acongojado, hizo una confesión al público: “No me siento bien, no puedo seguir”. Dicha manifestación marcó el retiro prematuro del cantante del escenario, según informes en redes sociales.

A pesar de los esfuerzos del intérprete de ‘Las locuras mías’ de continuar brindando el espectáculo programado a extenderse durante cuatro horas, la empresa Stage Eventos, responsable del montaje, tuvo que tomar la medida de cancelar definitivamente el concierto. Esta decisión se tomó pensando en las condiciones físicas del cantante y el bienestar del público.

De acuerdo con El Tiempo, en el lugar se destacó la presencia de ambulancias, dado que son parte de los protocolos médicos standard para eventos masivos de esta magnitud, evidenciando así, la toma de medidas preventivas pertinentes por parte de la organización, que fueron necesarias para estar pendientes de la salud del artista.

“La verdad no puedo seguir. Gracias, Cali”. Silvestre Dangond suspende su concierto en la Feria de Cali. pic.twitter.com/xhBlwBuBNR — David López Bermúdez (@lopez03david) December 29, 2025

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles concretos sobre el diagnóstico médico de Silvestre Dangond ni las causas de su malestar. Sin embargo, el artista mostró síntomas de indisposición progresiva, que culminaron en la interrupción del espectáculo.

Paralelamente, no se han difundido anuncios oficiales sobre una posible reprogramación del concierto o posibles compensaciones para los asistentes; sin embargo, durante el ‘show’, los asistentes mostraron su apoyo y agradecimiento a Silvestre por brindarles lo mejor de él, pese a no sentirse bien de salud.

Lo acontecido con Dangond, quien es un emblema del género vallenato y cuenta con una amplia base de seguidores, ha producido inquietud en torno a su estado de salud y las implicancias que esto podría tener sobre futuras presentaciones, pues tiene programado un concierto el próximo 3 de enero en Santa Marta y se prepara para su gira en Estados Unidos junto a ‘Juancho’ de la Espriella.

