Liseth Bitar Saad ha construido una carrera marcada por la búsqueda constante, la disciplina y el deseo de explorar el mundo. Aunque hoy participa en producciones en México, Colombia y Estados Unidos, su historia en el mundo artístico comenzó casi por casualidad, a través del modelaje.

“Así es. Primero fue el modelaje, y no por iniciativa mía. Recuerdo que estaba empezando la universidad y, como era verano, mi mamá me dijo: ‘Bueno, ponte a trabajar, haz algo’. Yo no tenía ni idea de qué iba a hacer. Fue ella quien me llevó a la agencia Stock Models y ahí me enganché con el modelaje por un largo tiempo. Durante toda mi carrera universitaria estuve trabajando al mismo tiempo”.

Esa etapa estuvo llena de viajes, pasarelas y campañas comerciales, pero nunca fue vista por ella como un destino definitivo.

“La etapa del modelaje fue muy divertida. Conocí gente increíble y nos la pasábamos viajando de ciudad en ciudad, haciendo fashion shows, pasarelas comerciales y catálogos. Fue una época maravillosa, me encantó. Pero nunca lo tomé tan en serio porque estaba estudiando mercadeo y publicidad. Para mí era como un hobby: ganar dinero extra, viajar, pasarla bien y ya”.

Luego de vivir en Barcelona y luego en Nueva York, su verdadera pasión apareció cuando decidió enfrentar uno de sus mayores miedos: hablar en público.

“Yo era súper tímida. En la universidad, cuando hablaba en público, me ponía roja y me temblaba la voz. De verdad tenía un tema serio con eso. Un amigo en Nueva York me dijo: ‘¿Por qué no tomas un curso de actuación?’ Y ahí fue cuando me enamoré totalmente. Dije: ‘No, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida’.”

Se formó en HB Studios y más adelante regresó a Colombia para continuar su preparación profesional. Su primer gran papel llegó en el cine, en una película de terror filmada en Sincelejo.

“Yo dije: ‘Chao, me voy’. Era la oportunidad total. Fue, creo, una de las mejores experiencias que he tenido, porque fue un reto muy grande”.

Ese proyecto también la enfrentó a las inseguridades propias del oficio.

“Siempre hay inseguridad. Te dan la oportunidad y quieres hacerlo lo mejor posible. Aparece el síndrome del impostor. Afortunadamente, tuve un director increíble, Antonio Merlano, que siempre estuvo ahí apoyándome y otros directores que también me ayudaron en mi carrera”.

Con el paso de los años llegaron producciones como ‘2091’, participaciones internacionales y la película ‘El árbol rojo’, que le valió una nominación a los Premios Platino.

En 2024 recibió el Premio a la Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine Sol, en España, uno de esos reconocimientos que impulsó su carrera:.“No me lo imaginaba, pero fue muy bonito. Fue un trabajo en equipo y eso lo hizo aún más especial”.

Desde hace casi ocho años reside en México, un país que describe como lleno de oportunidades, aunque exigente.

“México es un país muy generoso, donde hay muchísimo trabajo, pero también es muy competitivo.” Además de actuar, Liseth explora otras facetas artísticas. “Yo escribo, produzco, canto, bailo, actúo… no me limito a hacer solo una cosa.”

Para quienes sueñan con seguir sus pasos, deja un mensaje claro y directo: “Que se preparen, que estudien. Tener un segundo idioma, por favor. Enfoque y perseverancia. Paciencia, porque es una carrera que exige mucho”.

Hoy, Liseth Bitar Saad vive enfocada en el presente, creando constantemente y demostrando que la disciplina, el movimiento y la valentía pueden transformar los miedos en una carrera internacional sólida.

