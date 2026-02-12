El cantante colombiano Giovanny Ayala despertó en las últimas horas una ola de comentarios en redes al compartir un video en el que relató lo que él calificó como una serie de “casualidades extraordinarias” entre la grabación de un videoclip musical y la trágica muerte del también artista Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo el pasado 10 de enero.

Ayala, intérprete de éxitos como ‘De rodillas te pido’, señaló que la coincidencia la descubrió luego de que se conociera la noticia de la tragedia que conmovió al país, y que lo llevó a reflexionar sobre cómo ciertos detalles, aparentemente fortuitos, le pusieron “los pelos de punta”.

En el clip compartido por Ayala, el artista popular explicó con detalle lo que ocurrió durante la producción de su más reciente videoclip, el cual fue grabado en un cementerio. Ahí, Ayala narró cómo vivió la escena que terminó siendo motivo de conversación entre sus seguidores tras el accidente de Jiménez:

“Una historia extraordinariamente hermosa que pone los pelos de punta con casualidades que hicieron más especial la producción musical en la grabación de su video”, escribió el cantante, introduciendo lo que describió como una secuencia de hechos llamativos.

Qué dijo Giovanny Ayala sobre lo que grabó días antes de la muerte de Yeison Jiménez

El cantante relató que su equipo había llegado a un cementerio para grabar escenas que transmitieran dolor y pérdida, en las que él debía arrodillarse y mostrar una emotividad profunda. En ese recorrido, recordó Ayala, “había una tumba” con la imagen de un hombre con guitarra tallada en la lápida, lo que captó su atención inmediatamente.

“Yo quería una tumba que tuviera la foto de una mujer, que asimilara que era una persona que se fue y estaba enterrada allí”, explicó Ayala. “Mi hermano me dijo que hiciéramos la toma en un corredor que rodeaba todas las tumbas en ese momento”, añadió, describiendo cómo se movía en el set.

Fue entonces cuando notó que la tumba en cuestión tenía una fecha particular: el 10 de enero, la misma fecha en que falleció Yeison Jiménez en el accidente aéreo. Según observó, la filmación en ese lugar se había hecho el 7 de enero, es decir, antes de que ocurriera la tragedia.

“Casualmente, el tipo se llamaba Giovanny. Dos causalidades… y la tercera fue cuando estábamos platicando con un primo de la historia extraña… y fuimos al video y miramos que decía la fecha del 10 de enero, de quién sabe cuántos años atrás, pero yo lo filmé el 7 de enero. ¿Quién murió un 10 de enero de este año?”, dijo Ayala en las imágenes.

En varias ocasiones, el cantante insistió en que no estaba buscando provocar polémica, sino simplemente compartir una serie de coincidencias que para él resultaron “especiales” y que, asegura, le dejaron una sensación de asombro.

¿Cómo y cuándo murió Yeison Jiménez?

Yeison Orlando Jiménez Galeano, reconocido cantautor de música popular colombiano, falleció trágicamente el 10 de enero en un accidente de avioneta en el departamento de Boyacá, en el centro-oriente del país.

La aeronave en la que viajaba, un Piper PA-31 con matrícula N325FA, se accidentó entre los municipios de Paipa y Duitama mientras se dirigía con destino a Medellín, donde Jiménez tenía programada una presentación esa misma noche.

El siniestro dejó seis víctimas mortales, incluido el cantante y varios miembros de su equipo, luego de que la avioneta perdiera control poco después de despegar y se estrellara en una zona rural cercana al aeropuerto.

Jiménez, de 34 años, era una figura destacada de la música popular en Colombia, con una trayectoria marcada por conciertos multitudinarios, éxitos radiales y una base de seguidores que lo admiraban por su estilo emotivo y sus letras cargadas de sentimiento.

Su partida ocurrió en medio de una gira artística y generó una profunda conmoción en la industria y entre sus fanáticos en todo el país, quienes han continuado honrando su legado con homenajes y lanzamientos póstumos de su música.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos