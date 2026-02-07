El amigo cercano de Yeison Jiménez, Georgy Parra, abrió su corazón este miércoles y compartió con el público un audio muy especial del cantante, que se convirtió en el último mensaje de voz que envió a Georgy antes de su fallecimiento.

La revelación se dio en una entrevista con la emisora ‘la Kalle’, donde Parra habló sobre la cercanía y la fe que caracterizaba a Yeison en sus conversaciones cotidianas.

Según Georgy, Yeison era una persona profundamente creyente. “En cada conversación que teníamos, todo terminaba con un ‘Amén’, bendiciones, gloria a Dios. Siempre mencionaba el cielo y su fe era muy evidente”, contó.

Esta particularidad se reflejaba incluso en los mensajes de voz que se enviaban, lo que demuestra el carácter espiritual del artista en su día a día.

¿Cuál fue el último audio de WhatsApp que envió Yeison Jiménez?

El último audio de Yeison Jiménez enviado a Georgy data del 9 de enero, apenas un día antes de su inesperado fallecimiento, a las 2:00 p. m. En él, el cantante se mostraba entusiasmado con su trabajo y sus proyectos musicales.

“Ah bueno, Georgy, tengo mucha música, muchos planes que voy a empezar a ejecutar. Hay música por toneladas, gloria a Dios”, se le escucha decir en la nota de voz.

Georgy Parra relató que respondió con entusiasmo al mensaje, alentando a Yeison a continuar con sus proyectos.

“Le dije algo como: ‘Este año vamos con toda’. Él respondió con esa energía tan característica: ‘¡Chimba, a rompérla!’”, recordó.

La conversación refleja no solo la pasión de Yeison por la música, sino también la relación cercana y de apoyo que mantenía con sus amigos y colegas.

El audio, según Georgy, se convirtió en un recuerdo muy especial, no solo por ser el último mensaje de Yeison, sino también por mostrar su espíritu positivo y creativo hasta el final.

Parra aseguró que estas memorias ayudarán a mantener vivo el legado del cantante y la fuerza de su música, mientras los seguidores continúan lamentando la pérdida de una de las voces más queridas del género popular colombiano.

