El amigo cercano de Yeison Jiménez, Georgy Parra, abrió su corazón este miércoles y compartió con el público un audio muy especial del cantante, que se convirtió en el último mensaje de voz que envió a Georgy antes de su fallecimiento.
Vea también: Natalia Jiménez, entre lágrimas, contó cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez: “No lo asimilé”)
La revelación se dio en una entrevista con la emisora ‘la Kalle’, donde Parra habló sobre la cercanía y la fe que caracterizaba a Yeison en sus conversaciones cotidianas.
Según Georgy, Yeison era una persona profundamente creyente. “En cada conversación que teníamos, todo terminaba con un ‘Amén’, bendiciones, gloria a Dios. Siempre mencionaba el cielo y su fe era muy evidente”, contó.
Ver esta publicación en Instagram
Esta particularidad se reflejaba incluso en los mensajes de voz que se enviaban, lo que demuestra el carácter espiritual del artista en su día a día.
¿Cuál fue el último audio de WhatsApp que envió Yeison Jiménez?
El último audio de Yeison Jiménez enviado a Georgy data del 9 de enero, apenas un día antes de su inesperado fallecimiento, a las 2:00 p. m. En él, el cantante se mostraba entusiasmado con su trabajo y sus proyectos musicales.
“Ah bueno, Georgy, tengo mucha música, muchos planes que voy a empezar a ejecutar. Hay música por toneladas, gloria a Dios”, se le escucha decir en la nota de voz.
Georgy Parra relató que respondió con entusiasmo al mensaje, alentando a Yeison a continuar con sus proyectos.
“Le dije algo como: ‘Este año vamos con toda’. Él respondió con esa energía tan característica: ‘¡Chimba, a rompérla!’”, recordó.
La conversación refleja no solo la pasión de Yeison por la música, sino también la relación cercana y de apoyo que mantenía con sus amigos y colegas.
El audio, según Georgy, se convirtió en un recuerdo muy especial, no solo por ser el último mensaje de Yeison, sino también por mostrar su espíritu positivo y creativo hasta el final.
Parra aseguró que estas memorias ayudarán a mantener vivo el legado del cantante y la fuerza de su música, mientras los seguidores continúan lamentando la pérdida de una de las voces más queridas del género popular colombiano.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO