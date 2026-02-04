El repentino fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, quien murió en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026 en Boyacá, ha dejado, además del dolor, interrogantes legales para sus allegados. Este insigne cantante de música popular, conocido como el ‘Aventurero’, tuvo una exitosa carrera que a pesar de ser cortada abruptamente, dejó una serie de complejidades por resolver, como informó Blu Radio.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Sintió un corrientazo”: sacerdote describió experiencia que Yeison Jiménez tuvo con Dios en vida)

En 2021, Jiménez fue víctima de un fraude por más de un millón de dólares por parte de una red de estafadores, quienes lo convencieron de invertir en negocios ilusorios en Colombia. Al respecto, TV Azteca destacó que el ejecutor de este fraude fue apresado, sin embargo, el dinero no ha sido recuperado.

El caso se encuentra actualmente en la etapa de incidente de reparación. Como explicó su representante legal, “una audiencia clave programada para diciembre pasado fue aplazada hasta marzo de 2026″. Esta pausa en el proceso judicial pone en una posición de dificultad a los herederos, quienes en medio del duelo, deben enfrentar esta problemática legal.

Lee También

Por otro lado, el reparto de los bienes de Jiménez convierte en un laberinto la tragedia. El cantante, siendo un hombre joven y de tanto éxito, no elaboró un testamento, según confirmó el abogado de la familia. Ahora, la justicia colombiana será la encargada de iniciar el proceso de sucesión para distribuir su sólida estructura empresarial, compuesta por bienes raíces, actividades agrícolas, finanzas y proyectos de entretenimiento.

Cabe destacar que la legislatura colombiana privilegia a los dependientes directos en estos casos. En este sentido, “el 50 % del patrimonio total consolidado corresponderá a su cónyuge, mientras que el otro 50 % se dividirá en partes iguales entre los tres hijos”, tal como establece la ley.

Lee También

En medio de esta incertidumbre, se espera el informe final de la Aeronáutica Civil de Colombia, que aportará detalles técnicos sobre el accidente que le costó la vida al cantante. Mientras las circunstancias del accidente van saliendo a la luz, con videos que mencionan elementos como la gasolina, la pérdida de Jiménez representa no solo el final de una brillante carrera musical, sino también el principio de un complejo proceso legal que sus seres queridos deberán resolver en los meses por venir.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos