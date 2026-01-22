En medio de la ola de comentarios y señalamientos que han surgido tras la muerte del cantante Yeison Jiménez, una voz cercana al artista decidió romper el silencio y defender su memoria desde un ángulo poco visible para el público: su vida espiritual. Se trata del padre Walter de Jesús, quien en declaraciones entregadas a @5estrellaspodcast fue contundente al rechazar las críticas que, según él, desconocen quién era realmente el intérprete en lo más profundo de su vida.
“Están criticando a Yeison Jiménez y a mí me emberraca eso, porque es que ese man era muy espiritual, el man oraba, rezaba”, afirmó el sacerdote, visiblemente molesto por los juicios que han circulado en redes sociales y algunos espacios de opinión, donde se ha cuestionado al cantante por su estilo de vida.
(Lea también: Psicofonía en caso de Yeison Jiménez pone los pelos de punta: “Se le escucha clara su voz”)
Uno de los puntos que más quiso aclarar el padre Walter fue la relación de Jiménez con la religión. Frente a versiones que aseguran que el artista era evangélico, el sacerdote fue enfático:
“La gente está diciendo ahorita que él era evangélico; no, él era católico. Católico de los normales”.
Según su testimonio, Yeison Jiménez tenía una espiritualidad intensa y personal, marcada por la oración constante y por experiencias que él mismo interpretaba como encuentros con Dios.
“Dios le habló muchas veces y en oraciones le dijo: ‘Señor, si estás aquí, tócame’. Y lo tocó Dios y sintió un corrientazo”, relató el sacerdote, agregando que el cantante era “muy místico”, aunque muchos no lo creyeran.
Ver esta publicación en Instagram
El padre Walter también cuestionó la manera en que algunos han reducido la vida de Yeison Jiménez a estereotipos ligados a la fama.
“Dicen que él era un borrachín, que era un mujeriego”, señaló, refiriéndose a comentarios que, a su juicio, desconocen la complejidad humana del artista y su dimensión espiritual.
Incluso relató un episodio reciente en el que tuvo que confrontar a una persona que habló negativamente del cantante.
“Ayer le di una lección a una persona que me habló de él. Me dijo que era una persona muy soberbia”, contó. Frente a eso, explicó que él mismo tuvo la confianza de hablarle con franqueza a Yeison cuando fue necesario:
“Yo tuve el honor de decirle a Yeison: ‘Bájale un poquito, más humildad’”.
Sobre otra de las críticas frecuentes —la ostentación—, el sacerdote defendió al cantante recordando su historia de vida y esfuerzo.
“Que si era presumido… ¿Quién, después de haber luchado tanto y tener todo lo que tenía limpiamente, con su berracquera, su empuje, con su constancia… cómo no iba a presumir de sus caballos, de sus fincas?”, dijo.
(Vea también: Productor de Yeison Jiménez reaccionó a misteriosa psicofonía y aclaró qué fue lo que escuchó)
Para el padre Walter, ese tipo de señalamientos no son más que expresiones de resentimiento: “Esas son pendejadas, ya eso es envidia”, concluyó.
Las declaraciones del sacerdote reavivan el debate sobre cómo se juzga la vida personal de los artistas tras su muerte y hasta qué punto se separa la fe, la fama y la condición humana.
Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música
Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.
LO ÚLTIMO