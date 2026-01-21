En la tarde del 10 de enero de 2026, la música popular colombiana se tornó de luto con la noticia de la trágica muerte de su mayor exponente, Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo a sus cortos 34 años, según Noticias RCN. El músico y cuatro miembros de su equipo fallecieron cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló en la vereda Romita, minutos después de despegar del Aeropuerto de Paipa.

Yeison Jiménez, oriundo de Manzanares, Caldas, fue desde su niñez un apasionado por la música. Con tan solo siete años ya ganaba concursos locales y festivales infantiles. Tal y como informó El Tiempo, su carrera como músico despegó en 2013 con el éxito “Te deseo lo mejor” y su álbum “Con el corazón – Volumen 1”. Acompañado por un espíritu incansable y una voz prodigiosa, Jiménez logró expandir la música popular colombiana a escenarios masivos, dejando huellas imborrables a su paso.

La última vez que el cantante compartió momentos con su esposa, Sonia Restrepo, y sus hijos fue el día antes de su fallecimiento. Rodolfo Monroy, su conductor, recordó en Noticias RCN esa jornada con cierto amargor mientras narraba a El Tiempo cómo habían transcurrido las últimas horas del artista que estaba destinado a marcar una época en la música colombiana.

La madrugada misma del trágico accidente, el cantante había compartido un video en sus redes sociales, interpretando “Ni tengo ni necesito” en un concierto. Lo acompañaba un mensaje que calaba hondo en el sentir de todos sus seguidores después de la tragedia: “Siempre humilde porque lo que Dios da también lo puede quitar”.

El impacto de su precoz partida sigue resonando en la industria musical y en corazones de fanáticos alrededor del mundo, quienes se unen en homenajes a la memoria del cantante. Su legado va ligado no solo a su música sino también a la fundación de una iniciativa social en beneficio de niños vulnerables. En solo unos años, el cantante escaló posiciones hasta ser reconocido como artista revelación latino por Billboard en 2021. Además, llenó estadios icónicos como el Movistar Arena y El Campín y conquistó audiencias en giras por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos