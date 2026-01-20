La empresaria y creadora de contenido Luisa Fernanda W respondió de manera contundente a las declaraciones del actor Robinson Díaz, quien en una reciente entrevista se refirió de forma despectiva a los influenciadores, provocando una fuerte polémica en redes sociales y un amplio debate sobre el valor del talento en las industrias creativas del país.

Todo comenzó cuando el reconocido actor colombiano, recordado por sus interpretaciones en producciones como ‘Vecinos’, ‘La saga, negocios de familia’, ‘El cartel de los sapos’, entre otras, lanzó una dura crítica contra los creadores de contenido.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente desataron una ola de reacciones entre internautas, figuras del entretenimiento y creadores digitales. En medio del debate, Luisa Fernanda W, una de las ‘influenciadoras’ más reconocidas del país, decidió pronunciarse a través de una publicación en redes sociales que en pocas horas acumuló miles de interacciones.

La empresaria paisa comenzó su mensaje dejando claro el respeto y la admiración que siente por la trayectoria actoral de Robinson Díaz. Sin embargo, señaló que el comentario del actor abrió una conversación necesaria sobre una industria que, según ella, suele ser malinterpretada.

“A mí Robinson Díaz me parece espectacular, amo su carrera como actor y lo admiro muchísimo, pero ya que se abrió esta conversación, quiero dar mi opinión. Generalizar no es justo ni preciso. Ser creador de contenido no es una moda, es una industria”, expresó.

Luisa Fernanda W respaldó su postura con cifras y argumentos económicos. Aseguró que la economía de los creadores de contenido mueve actualmente más de 250 millones de dólares a nivel global y que, según proyecciones, podría superar los 450.000 millones de dólares en los próximos años.

“Eso no se sostiene con gente sin nada en la cabeza”, afirmó, resaltando que en países como Colombia esta actividad crea empleo real y sostenible.

La ‘influencer’ explicó que detrás de cada creador hay todo un equipo de trabajo conformado por camarógrafos, editores, maquilladores, community managers, diseñadores y marcas locales que dependen de esta industria.

Además, enfatizó que el verdadero valor no está únicamente en la fama, sino en el impacto que se logra a través de los contenidos y los proyectos que se construyen alrededor de ellos.

Luisa Fernanda W hizo un llamado a dejar de dividir los talentos y a entender que las industrias creativas no compiten entre sí, sino que pueden complementarse.

“Colombia tiene muchos creadores preparados, disciplinados y responsables. Reducir todo a una sola etiqueta no refleja la realidad. El talento no compite, se respeta”, concluyó, destacando que muchos creadores han ido más allá de las redes, fundando empresas y organizaciones sociales para apoyar a poblaciones vulnerables y aportar al desarrollo del país.

