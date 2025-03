Sandra Reyes dejó un hueco en las personas que la conocieron y la vieron crecer profesionalmente en televisión, considerándola como una de las mejores actrices de Colombia. La última producción en la que estuvo presente lo confirmó.

Sin embargo, la noticia de su fallecimiento sorprendió a casi todos sus fanáticos y colegas, teniendo en cuenta que muy pocos conocían su condición médica.

Ahora, luego de varios meses del fallecimiento de Reyes, Robinson Díaz, con quien compartió muchos momentos de set al ser escogidos como parte de las producciones, nuevamente la recordó durante una entrevista con Revista Vea.

“Trabajé con ella como esposos como en cuatro cosas. Éramos muy ‘partner’. No sentábamos para almorzar, compartir algunas cosas, hablábamos carreta”, afirmó el actor.

Al pensar en los últimos días que compartió con ella se puso un poco triste:

“Estaba muy flaca en ‘Rigo’. Le pregunté: ‘¿Usted que está comiendo mucha lechuga o qué? Deje de estar comiendo rábanos y uchuvas por allá en Ubaté‘, porque se la pasaba en la finca. La molestaba por eso, porque estaba muy flaca y me dijo: ‘No, es que estoy llevando una dieta‘ y yo le dije: ‘Pilas pues’. Me da mucho pesar porque tenía una fuerza interpretativa muy brava. En las escenas me hacía llorar. La extraño mucho. Ella estaba muy triste, en general estaba muy triste“.

