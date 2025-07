RCN se ha caracterizado por los diferentes cambios que ha hecho en los últimos años en cuanto a presentadores. En una búsqueda de mayor ‘rating’, el canal decidió contratar nuevas caras y darle un ‘refresh’ a los programas.

No solo han cambiado de presentadores, sino que han hecho cambios en programas; han cerrado unos y han abierto otros.

En dichos cambios, María Fernanda Granados, presentadora de CityTv, llegó a finales de 2024 a ‘Mañana Express’, para hacerle compañía a Ana Karina Soto, Andrés López, Orlando Liñán, entre otros.

La llegada de la presentadora fue bien recibida por sus compañeros y los televidentes, había recibido muchos comentarios positivos y por las interacciones en redes sociales, parecía que su estadía sería prolongada.

Sin embargo, la realidad estuvo un poco alejada. Iniciando julio de 2025, la noticia de que Granados no volvería al set tomó por sorpresa a muchos televidentes.

Ella se despidió en sus redes sociales con un sentido mensaje en el que también aprovechó para anunciar nuevos proyectos que tenía en mente:

“Fue una etapa llena de aprendizajes, retos, amigos y crecimiento. Me llevo grandes recuerdos, muchas lecciones y un profundo agradecimiento con todo el equipo y quienes me acompañaron en este camino. Vienen proyectos nuevos, cosas que me ilusionan profundamente y de las que pronto les hablaré con más detalle”.

Nueva presentadora de ‘Mañana express’, de RCN

Mientras tanto, RCN recibió a Danny Galvis, quien llegó en reemplazo de Granados. La presentadora y también locutora le dio la bienvenida a esta nueva etapa de su vida:

“Tengo la dicha de contarles que a partir de ahora nos encontramos también en las mañanas del Canal RCN en ‘Mañana express’. Feliz de hacer parte de este gran equipo y de seguir creciendo mientras hago lo que amo. Gracias a todos los que han estado en el camino, conectados conmigo en la radio, la ficción, la TV. Gracias a los que han creído y bienvenidos los que llegan. Hoy fue mi primer día. Mejor recibida imposible en la nueva casa”.

Danny Galvis fue recibida con grandes comentarios por parte de los usuarios en redes sociales:

“Me encanta. Mereces todo lo mejor, Dani linda”, “bienvenida, Danny”, “demasiado espectacular”, “felicitaciones. Me alegra mucho donde has llegado”.

