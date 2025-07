En el más reciente episodio de ‘Masterchef Celebrity‘, la tensión se apoderó de la cocina por cuenta de una preparación especial: una torta húmeda tres leches para conmemorar los 10 años del ‘reality’ en Colombia. Lo que comenzó como un reto colaborativo, terminó en una discusión entre dos de los concursantes más destacados: Catherin Escobar y Jorge Herrera.

Desde el inicio, la actriz caleña asumió con naturalidad el liderazgo del equipo, tomando la vocería para definir los pasos a seguir en la preparación del pastel. Sin embargo, a Herrera no le cayó del todo bien que Catherin tomara esa iniciativa sin consultar demasiado, y aunque en un principio trató de mantener la calma, su incomodidad se hizo evidente con el paso de los minutos.

En medio del desarrollo del reto, Catherin le hizo un llamado de atención a Jorge por su forma de trabajar, lo que causó un roce entre ambos. La actriz notó el disgusto de su compañero y, en un intento por calmar las aguas, se acercó a pedirle disculpas. Sin embargo, Jorge Herrera guardó silencio y luego le reprochó sus palabras, aumentando aún más la tensión entre ellos.

El punto más álgido del desacuerdo surgió cuando estaban decorando la torta. A Jorge se le ocurrió la idea de incorporar el número 10 en la decoración final, como homenaje al aniversario del ‘Masterchef‘. Aunque a Catherin le pareció buena la intención, al intentar aplicarla notó que estéticamente no encajaba bien con la presentación de la torta. Por eso, tomó una decisión tajante: “Mejor no, Jorgito, no va”, dijo, descartando la sugerencia.

Una vez finalizado el reto, la tensión se mantenía en el ambiente. Catherin, visiblemente afectada, se acercó a sus compañeros y rompió en llanto. “Lo que me da rabia es que haya dejado de confiar en mí por lo que dicen los demás”, expresó entre lágrimas. Mientras tanto, Jorge Herrera resumió su sentir con una frase contundente: “Todavía estoy molesto por los acontecimientos”.

A la hora de la evaluación, la chef Belén Alonso expresó que, aunque la presentación del pastel no fue la mejor, el sabor estaba realmente delicioso. Catherin volvió a llorar, pero esta vez por recordar a su hijo, quien siempre la ha gustado la torta tres leches. Y los chefs Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría no se guardaron los elogios: destacaron que la torta tres leches estaba muy bien ejecutada, con una textura y sabor sobresalientes.

Pese al conflicto, el resultado en la cocina fue positivo, dejando claro que, aunque las emociones estén a flor de piel, el talento de los participantes sigue brillando.

Sin embargo, al final fueron los ganadores del reto, se llevaron el pin de salvación y lograron evitar la eliminación.

Otra tensión en ‘Masterchef’ por cocinar torta de los 10 años del ‘reality’

René Higuita y Michelle Rouillard protagonizaron un incómodo momento durante uno de los más recientes retos en equipo. Los dos participantes, junto a Ricardo Vesga, no lograron ponerse de acuerdo sobre qué preparación hacer. Mientras Michelle proponía una idea concreta, Higuita optó por seguir una receta diferente, lo que causó confusión y desorganización en plena competencia.

La situación se intensificó cuando Valentina Taguado, quien estaba salvada y decidió ayudar al equipo, intervino con algunas sugerencias. Ante esto, Michelle reaccionó con un comentario que incomodó a todos: “Pues háganle caso a los de arriba”.

El tono de su respuesta molestó a Valentina, quien no dudó en expresar su inconformidad, afirmando que esa actitud no era la adecuada, sobre todo en las primeras etapas de la competencia, donde la colaboración y el respeto deben primar. El momento no pasó desapercibido y dejó en evidencia las primeras tensiones del programa.

