La recordada final del ‘Desafío The Box’ 2023 sigue causando controversia, especialmente tras las recientes declaraciones de ‘Guajira‘, una de las competidoras más destacadas de esa edición. En una entrevista concedida al programa ‘Lo más viral‘, de Caracol Televisión, la deportista no se guardó nada y también habló abiertamente sobre lo que significó para ella perder el título frente a ‘Aleja’, la vencedora oficial del ‘reality’.

Después de su paso por el programa, Guajira fue invitada por Kevyn Rúa, campeón del ‘Desafío XX,’ a acompañarlo en la etapa final del ‘reality’. Fue así como formaron una alianza sólida basada, según sus propias palabras, en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Gracias a esa unión, lograron levantar la copa juntos, cerrando un ciclo que le permitió a Guajira redimirse y volver a saborear el triunfo que se le escapó un año atrás.

Uno de los momentos más comentados de su testimonio fue la revelación sobre el destino del millonario premio de 1.200 millones de pesos que Kevyn recibió al consagrarse campeón. La exdesafiante confirmó que, a pesar de las tensiones vividas durante la competencia, Rúa cumplió con su promesa de compartir el premio con ella y con Darlyn, la otra finalista.

“Darlyn es una atleta, la veo en redes entrenando fuerte. Pero si hablamos en lo personal, me parece una persona muy desleal. De hecho, con Kevyn se comportó de una manera que yo dije: ‘¡wow!’ Y aun así salió beneficiada del premio. Porque ese dinero era de Kevyn y mío, y aun así él decidió incluirla”, reveló Guajira, mostrando su sorpresa ante la nobleza de su compañero.

Según explicó, durante la etapa final, Kevyn y Darlyn habían acordado dividir el premio. Sin embargo, al salir del programa, tanto ‘Guajira’ como Kevyn se enteraron de que Darlyn había hablado mal de ellos a sus espaldas. Aun así, Rúa decidió honrar su palabra.

“Estábamos en la casa cuando me dijo: ‘ya me pagaron y sabe qué, soy un hombre de palabra’. Fuimos juntos al banco y ahí mismo hicimos la transferencia. A pesar de todo lo que vivió en el ‘Desafío’, Kevyn tuvo la integridad de decir: ‘no me importa cómo te portaste conmigo, aquí tienes, construye tu camino’”, concluyó emocionada.

‘Guajira’ todavía no supera que ‘Aleja’ le haya ganado en el ‘Desafío’

Aunque han pasado varios meses desde esa última prueba, ‘Guajira’ confesó que aún le pesa haber llegado hasta el final y no haberse quedado con la copa. Pero más allá de la derrota, lo que más le dolió fue perder ante ‘Aleja’. “Me dolió haber perdido la final y haberla perdido con ella.

Porque si tú me dices que pierdo con alguien como ‘Flaca’, una vieja top, una competidora que lo dio todo, lo entiendo. Pero si lo miramos desde lo competitivo… ¿Qué hizo Aleja cuando se apagó el ‘Desafío’? Nada”, comentó sin rodeos.

Con estas palabras, dejó claro que, aunque respeta el resultado oficial, ella se considera la verdadera ganadora desde el punto de vista deportivo, al valorar su esfuerzo, disciplina y desempeño físico a lo largo de la competencia. Según explicó, su visión del juego siempre se centró en lo competitivo, y no tanto en las relaciones personales o estrategias sociales que, para muchos, terminaron definiendo al ganador.

