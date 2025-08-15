En la tarde de este viernes 15 de agosto se registró el accidente de una avioneta en los alrededores del barrio Estadio, en la comuna 11 (Laureles-Estadio), de Medellín. De acuerdo con las imágenes que se han difundido, la aeronave se estrelló en un parque.

De acuerdo con El Colombiano, los hechos ocurrieron sobre las 3:25 de la tarde en la calle 47 con carrera 72, cerca del estadio Atanasio Girardot.

El diario también dio a conocer que preliminarmente se conoce que la aeronave se desplazaba desde Tolú, Sucre, hacia el aeropuerto Olaya Herrera de la ciudad de Medellín. Así mismo, según la concesión AirPlan, la avioneta había reportado fallas mecánicas y “no alcanzó a llegar al aeropuerto”.

El medio citado también dio a conocer que hubo personas inescrupulosas que se acercaron a la aeronave no para ayudar a los tripulantes, sino para hurtar sus teléfonos y demás pertenencias que tenían.

Por el momento, según el Dagrd, las personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales para atender las lesiones. Se desconoce cuál es su estado.

En las imágenes difundidas también se pudo observar que varias personas se acercaron al lugar del accidente para prestar su ayuda.

