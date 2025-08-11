Un impactante accidente irrumpió la tarde de este lunes 11 de agosto en Kalispell, ciudad de Estados Unidos. El siniestro se presentó dentro del aeropuerto local, donde dos aviones chocaron y causaron una explosión de gran magnitud.

De acuerdo con la cadena de televisión NBC, desde su regional en Montana, una avioneta perdió el control cuando se acercaba a la pista de aterrizaje y chocó de frente con otra aeronave, por lo que ambas resultaron consumidas por las llamas.

“La avioneta se aproximaba al aeropuerto de la ciudad de Kalispell cuando ocurrió algo inusual: se estrelló en la pista y se incendió. El fuego se extendió a una zona cubierta de hierba de la calle de rodaje”, aseguró para el medio anteriormente citado Jay Hagen, jefe del departamento de bomberos de la ciudad donde ocurrió el siniestro.

NBC agregó que dentro de la avioneta había tres personas: el piloto y dos pasajeros. Hagen agregó para la cadena televisiva que hubo heridos leves, los cuales fueron atendidos y no tuvieron lesiones que comprometieran sus vidas.

El choque quedó registrado en videos y, pese a que milagrosamente no hubo si quiera heridos graves, evidenciaron la magnitud de la emergencia. Unas imágenes desde lo alto mostraron la considerable altura que alcanzó el humo de las llamas, las cuales ardían en la pista y el césped de un costado, provocadas por la explosión.

Una foto tomada desde una calle de Kalispell alcanzó a mostrar que la emergencia alcanzó a impactar muy cerca del casco urbano, ya que el humo cubrió una buena parte de algunas casas y vías.

Plane crash at the Kalispell MT City Airport- looking for more news on it- just happened. I have no details.

My son took the street photo.

— GrrrGraphics-Ben Garrison 🤠 Cartoons 🇺🇸 (@GrrrGraphics) August 11, 2025

El avión que fue impactado por la otra aeronave era de uso comercial, aunque no era de grandes proporciones. Debido al impacto, dicho aeroplano quedó partido por la mitad; por fortuna, las autoridades confirmaron que no tenía pasajeros ni tripulación a bordo.

— JUDY (@judy08281241) August 11, 2025

