El partido Centro Democrático emitió un comunicado en rechazo a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien criticó la decisión de Estados Unidos de duplicar la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, pasando de 25 a 50 millones de dólares.

(Lea también: “Libertad o muerte”: Petro desafía a EE. UU. y a Trump para respaldar a Maduro en Venezuela)

La postura de Petro, expresada en X, desató una fuerte controversia al defender un “diálogo abierto” en Venezuela y destacar la supuesta cooperación de Maduro en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Petro afirmó que “poner dinero para matar o capturar líderes políticos” no resuelve los problemas de Venezuela. Abogó por elecciones libres y un diálogo entre todas las fuerzas políticas del país vecino.

Lee También

El Centro Democrático calificó estas palabras como una “traición a la patria” y exigió al presidente aclarar cualquier “compromiso secreto” con el régimen venezolano.

Señor Gustavo Petro (@petrogustavo), No pretenda confundir a la opinión pública y al pueblo colombiano: Nicolás Maduro es un dictador que no representa al bravo pueblo hermano de Venezuela, sino que es su tirano y usurpador. Él ha originado una grave crisis humanitaria y ha… pic.twitter.com/4nb8jrFop0 — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 10, 2025

El partido acusó a Petro de “instrumentalizar” a las Fuerzas Armadas de Colombia para defender a un “dictador” y líder del Cártel de los Soles, señalado por narcotráfico.

“No pretenda confundir a la opinión pública: Nicolás Maduro es un tirano que ha originado una grave crisis humanitaria y ha convertido a Venezuela en el segundo país más pobre del continente”, expresó el Centro Democrático.

El comunicado fue aún más lejos, calificando como “irresponsable” la postura de Petro y sugiriendo que sus palabras podrían comprometer la soberanía nacional. “Ordenar a las Fuerzas Armadas de Colombia que empuñen las armas para defender al dictador de Venezuela es traición a la patria”, afirmaron, exigiendo que el presidente revele cualquier “compromiso secreto” con Maduro que pueda afectar los intereses de Colombia.

Lee También

La controversia refleja las profundas divisiones en Colombia respecto a la relación con Venezuela, un tema sensible en un país que ha recibido a más de 2,5 millones de migrantes venezolanos.

La postura de Petro contrasta con la línea dura del Centro Democrático, que ve en Maduro una amenaza regional, tal cual como lo percibe el gobierno de Estados Unidos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.