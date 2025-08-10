El futuro político de Colombia está en vilo debido al estado crítico de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según informó la Fundación Santa Fe Bogotá el pasado sábado 9 de agosto, Uribe Turbay sufrió una hemorragia del sistema nervioso central que obligó a hacer procedimientos neuroquirúrgicos de emergencia. Esta lamentable situación se presenta tras un atentado sufrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá, que lo mantiene en cuidados intensivos.

La familia del senador, comandada por su esposa, María Claudia Tarazona, ha convocado a toda Colombia a unirse en una jornada de oración para clamar por su recuperación y la paz del país, recalcando que el senador siempre ha trabajado por la unión y paz de Colombia.

“Quiero convocar a todos los colombianos para unirnos a través de la oración y pedir por la unión y la paz de Colombia”, expresó su esposa María Claudia Tarazona. “Para Miguel, su propósito y causa de vida es un país en paz y hoy él nos necesita unidos para honrar su lucha y para pedir por su completa sanación”.

Esta conmoción nacional ha producido reacciones entre los diferentes actores políticos. El presidente Gustavo Petro, ha sostenido en su cuenta de X que “El senador Miguel Uribe Turbay es hoy, antes que nada, un ser humano vivo; en su estado, no debe ser manipulado por nadie. Se trata de lo fundamental: la dignidad humana”.

Esta aseveración ha causado controversia y ha sido tildada de “miserable” por el abogado defensor del senador, Víctor Mosquera Marín. Este debate en torno a las declaraciones del presidente Petro, se suma a las tensiones políticas existentes en Colombia, especialmente en el contexto de la condena al expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria.

Varios usuarios de X, que reaccionaron a la publicación del presidente Petro, afirmaron que no entendían bien lo que el mandatario habría querido decir con ese mensaje.

El panorama político colombiano es complejo. La situación critica de salud del senador Uribe Turbay, sumada a las recientes tensiones políticas por la condena al expresidente Uribe, representan un momento delicado para el país.

En este contexto es relevante señalar que Miguel Uribe Turbay, aun no siendo familiar del expresidente Uribe, comparte con él apellido y partido político, el Centro Democrático. Esto añade una capa más de complejidad a la situación y a las reacciones del público y de los actores políticos.

