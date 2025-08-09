Con una frase contundente, una persona cercana a Élder José Arteaga, alias ‘el Costeño’, describió el entorno del señalado criminal, acusado de estar detrás de la organización del atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay.

En un reportaje reciente, la revista Semana tuvo acceso a documentos oficiales de la Fiscalía que detallan algunos de los delitos en los que habría participado ‘el Costeño’ antes del ataque contra el político, ocurrido el pasado 7 de junio.

Además de esos registros, el medio entrevistó a alguien cercano al círculo de Arteaga, quien explicó la influencia que este tenía en el barrio El Muelle, en la localidad de Engativá (Bogotá) donde fue detenido a comienzos de julio.

“Él siempre era muy rayado con todo el mundo, desconfiaba de todos y andaba prevenido, pero cuando se emborrachaba me contaba sus vueltas”, relató el testigo, que pidió mantener su identidad en reserva por seguridad.

Según esa persona, alias ‘el Costeño’, también conocido como ‘Chipi’, le dejó claro en más de una ocasión que había participado en actividades ilícitas que iban desde el hurto hasta homicidios.

“Él me dijo literalmente de la muerte de Jhon Erik: ‘Ya me quité ese dolor de cabeza, ya mataron a ese man’. Lo mencionaba como si nada. Él era del barrio El Muelle”, recordó.

Jhon Erik, de 27 años, trabajaba presuntamente con Arteaga en el robo de motocicletas de alta gama. “Una vez recuerdo que se robaron una moto, no sé en dónde, y Jhon Erik le reclamó a ‘Chipi’ porque no le dio parte del dinero por ese robo. A ‘Chipi’ no le gustó que lo desafiara y, como a los cinco días, lo mataron en una barbería en Engativá”, narró el testigo.

La fuente también afirmó que, antes del atentado contra Miguel Uribe, ya circulaban rumores en el barrio sobre la participación de ‘Chipi’ en una oficina de sicarios.

“Yo lo confirmé cuando asesinaron a un amigo mío, conocido como ‘Topo’; su nombre era Felipe Colmenares. Recuerdo que salió de prisión hace aproximadamente un año, luego de delatar a ‘David’ para recuperar su libertad, señalándolo de manejar la venta de bazuco que distribuían venezolanos bajo su mando”, contó.

Alias ‘David’, mencionado por la fuente, sería la mano derecha del ‘Costeño’ y, presuntamente, su cómplice en el asesinato de Horacio Pérez, un ciudadano mexicano abatido en Medellín en 2024. Usaron el mismo modus operandi que en el caso de Miguel Uribe, habrían contratado a dos menores para ejecutar el crimen, quienes posteriormente fueron detenidos y dejados a su suerte.

