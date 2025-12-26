En las últimas horas, usuarios de Bancolombia reportaron dificultades para hacer transacciones a través de cajeros automáticos y corresponsales bancarios, situación que causó molestias y preocupación entre los clientes de la entidad financiera.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Confirman horarios de atención de los bancos en Colombia durante temporada de fin de año)

“Bancolombia no deja pagar por datáfono ni sacar dinero en cajeros y, lo que faltaba, acabo de transferirme desde mi Nequi a mi cuenta Bancolombia y no me aparece la plata en Bancolombia. Desastre en pleno fin de año”, escribió una usuaria.

Ante los reportes, Bancolombia, a través de su cuenta de X, emitió una respuesta oficial en la que reconoce posibles fallas temporales en sus servicios. A través de un mensaje dirigido a los usuarios, la entidad señaló:

Lee También

@Mapavernaza ¡Hola! Es posible que en el momento visualices algunas intermitencias con nuestros cajeros y corresponsales, te invitamos a intentarlo más tarde. Agradecemos mucho tu paciencia. Un saludo, Eli. — Bancolombia (@Bancolombia) December 27, 2025

Hasta el momento, la entidad no ha informado las causas específicas de las intermitencias ni ha precisado un tiempo estimado para la normalización total del servicio. Sin embargo, recomendó a los usuarios intentar sus transacciones más tarde y mantenerse atentos a los canales oficiales de información.

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.