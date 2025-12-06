La plataforma Nequi ya completa dos caídas en lo que va de diciembre, sumándose a otros episodios recientes que han dejado en evidencia los retos del servicio en momentos de alta demanda.

Desde la mañana, las redes sociales se llenaron de quejas por parte de clientes que no lograban ingresar a la aplicación, enviar dinero o usar códigos QR para compras.

La compañía reconoció la intermitencia y, mientras resolvía la falla, publicó un mensaje solicitando paciencia: “Esperamos estar pronto al 100%. Por ahora, puedes usar tu Tarjeta Nequi Visa para hacer tus pagos y recargas por PSE”.

Hola, amig@. 👋🏼 Esperamos estar pronto al 100% 🥺 Por ahora puedes usar tu Tarjeta Nequi Visa para hacer tus pagos y recargas por PSE. Revisa aquí nuestros servicios disponibles en https://t.co/9WhAc9X8be — Nequi (@Nequi) December 6, 2025

Los problemas de este sábado se suman a los del pasado primero de diciembre, cuando la plataforma sufrió una interrupción parcial que afectó el ingreso a la aplicación y generó mayores inconvenientes en los envíos hacia Bancolombia, los retiros en corresponsales bancarios y las recargas por PSE.

Nequi había anunciado novedades para evitar caídas

Paradójicamente, este nuevo fallo ocurre días después de que la empresa anunciara mejoras tecnológicas diseñadas precisamente para evitar este tipo de contingencias.

En entrevista con La República, Andrés Vásquez, CEO de Nequi, explicó que la compañía adelanta un proceso de fortalecimiento tecnológico con el objetivo de mejorar la estabilidad, seguridad y capacidad operativa.

Nequi aseguró que hizo una inversión relevante en infraestructura, incluyendo migraciones y actualizaciones clave, para anticiparse a los picos de uso que suelen ocurrir durante diciembre. Solo en este mes, la billetera digital puede registrar hasta 80 millones de transacciones por día, una cifra que exige una arquitectura robusta y preparada para soportar ese volumen sin degradar el servicio.

Por ahora, Nequi insiste en que trabaja para restablecer el servicio completamente y recomienda a los usuarios apoyarse en la tarjeta física y los pagos por PSE mientras superan la intermitencia.

