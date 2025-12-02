Este beneficio, creado para reconocer la labor del empleado y ayudarlo financieramente en temporadas clave, es una obligación para las empresas y un derecho para quienes tienen contrato laboral.

La prima de servicios corresponde a 30 días de salario al año, distribuidos en dos pagos: el primero antes del 30 de junio y el segundo dentro de los primeros 20 días de diciembre. Es decir, cada semestre se liquida el equivalente a 15 días de salario, siempre y cuando el trabajador haya laborado los seis meses completos. Si no, se calcula proporcionalmente según los días trabajados.

El auxilio de transporte forma parte de la base para liquidar prestaciones sociales como la prima. Esto aplica para todos los trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos mensuales vigentes.

En 2025, el salario mínimo es de $ 1’423.500, por lo que el tope de los dos mínimos queda en $ 2’847.000. Así las cosas, un empleado que recibe $ 2’000.000 mensuales sí tiene derecho al auxilio de transporte y, por lo tanto, este debe sumarse a su salario para calcular la prima de diciembre. El auxilio de transporte vigente para 2025 es de $ 200.000. (Salario base x 180) ÷ 360

Si alguien gana $ 2’000.000 y laboró todo el semestre recibirá una prima de $ 1’100.000 si se tiene en cuenta el auxilio de transporte, de lo contrario, le pagarán $ 1’000.000 de prima.

¿Cuándo pagan la prima en 2025?

La ley exige que la prima se pague en dos fechas específicas:

Hasta el 30 de junio

Hasta el 20 de diciembre

Esta organización busca entregar un alivio económico a mitad de año y durante la temporada navideña, cuando aumentan los gastos para las familias.

¿Cuánto recibo de prima si mi salario varía mes a mes?

Cuando el salario no es fijo, la prima debe calcularse con base en el promedio salarial del semestre. Es decir: promedio = (suma de los salarios mensuales) ÷ (número de meses trabajados). Ese promedio se usa como “salario base” en la fórmula general de la prima.

