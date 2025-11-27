La prima es un beneficio económico que reciben los trabajadores formales en Colombia como reconocimiento a su labor dentro de la empresa. En términos simples, es un pago adicional que se entrega a mitad de año y al finalizar el año, y busca apoyar financieramente al empleado en dos momentos clave del calendario laboral.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Cuánto recibe de prima en diciembre si gana el mínimo: esta es la cifra estimada)

Esta prestación social es un derecho laboral y también una obligación para las empresas, por lo que conocer cómo se calcula y quiénes pueden recibirla es clave para evitar confusiones.

El Ministerio del Trabajo establece que la prima corresponde a 30 días de salario por año, distribuidos en dos pagos:

Lee También

Primer pago: hasta el 30 de junio.



Segundo pago: dentro de los primeros 20 días de diciembre .



Esto significa que cada semestre se reconoce el equivalente a 15 días de salario, siempre y cuando el empleado haya trabajado los seis meses completos. Si no, el pago se hace de forma proporcional a los días laborados en el semestre.

Trabajadores / Getty

Lee También

¿Cómo calcular la prima de diciembre?

Si desea saber cuánto le llegará de prima en diciembre, se debe aplicar la siguiente fórmula que corresponde al cálculo por semestre, no por año: salario base x 180 (días de un semestre laborado) / 360 (días del año).

A continuación, tres casos claros usando salarios comunes en Colombia:

1. Salario: $1’423.500

Semestre completo: 180 días

Cálculo: ( $1’423.500 × 180) / 360 = $ 711.750



La prima de diciembre sería $711.750 .

2. Salario: $2’000.000

Semestre completo: 180 días

Cálculo: ($ 2’000.000 × 180) / 360 = $ 1’000.000

La prima sería $1.000.000 .

¿Qué pasa si mi salario varía mes a mes?

Cuando el salario no es fijo, la prima debe calcularse con base en el promedio salarial del semestre. Es decir:

Promedio = (suma de los salarios mensuales) ÷ (número de meses trabajados). Ese promedio se usa como “salario base” en la fórmula general de la prima.

¿Cuándo pagan la prima en Colombia?

La ley exige que la prima se pague en dos fechas específicas:

Hasta el 30 de junio

Hasta el 20 de diciembre



Este calendario busca entregar un alivio económico a mitad de año y durante la temporada navideña, cuando aumentan los gastos para las familias colombianas.

¿Quiénes no reciben prima de servicios?

No todos los trabajadores en Colombia tienen derecho a la prima. Los siguientes grupos están excluidos:

Contratistas temporales

No la reciben porque su relación no se considera un contrato laboral formal.

Trabajadores por prestación de servicios

Son independientes, no empleados; por lo tanto, no tienen derecho a prestaciones sociales.

Empleados con salario integral

Este tipo de salario ya incluye prestaciones, por lo que no reciben prima aparte.

Servidores públicos en empresas especiales

Algunos empleados públicos y trabajadores oficiales de empresas industriales o comerciales del Estado que reciben primas pactadas en convenciones no reciben la prima tradicional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.