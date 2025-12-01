La cercanía del mes de diciembre suele causar dudas entre los trabajadores sobre la prima de servicios, un beneficio económico que se paga dos veces al año y que representa un apoyo importante durante la temporada navideña. En particular, muchas personas se preguntan qué ocurre con este pago si renuncian o son despedidas antes de la fecha establecida para recibirlo en diciembre.

De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo (CST), todos los empleados tienen derecho a recibir la prima así hayan trabajado solo un día en el periodo correspondiente a recibir esta prestación legal. La norma especifica que este beneficio no se pierde por renunciar o ser despedido antes de la fecha límite de pago.

Esto quiere decir que, al momento de la desvinculación, el empleador debe liquidar y pagar la prima proporcional al tiempo laborado en el año. El cálculo se realiza con base en los días efectivamente trabajados entre julio y diciembre, o desde el inicio del contrato si este comenzó después de esa fecha.

En consecuencia, cualquier trabajador que deje su empleo antes de diciembre de 2025 recibirá en su liquidación el valor correspondiente a la prima proporcional. Este pago debe entregarse junto con los demás conceptos de liquidación laboral, conforme a lo establecido en la legislación colombiana.

¿Cómo calcular la prima si renuncio o me despiden?

A la hora de renunciar o ser despedido, los trabajadores en Colombia tienen derecho a recibir la prima de servicios correspondiente al tiempo laborado durante el semestre. El cálculo parte del salario base, que se multiplica por 180 días —equivalentes a medio año de trabajo— y luego se divide entre 360, que es el total de días del año utilizados para la fórmula de liquidación.

Si se toma como referencia el salario mínimo vigente de 1′623.500 pesos mensuales, el valor de la prima para un semestre completo sería de 811.750 pesos. Este resultado se obtiene aplicando la operación estándar usada por las empresas para determinar este pago, que debe entregarse tanto a empleados que continúan vinculados como a quienes finalizan su contrato.

En los casos en que el trabajador no haya completado los seis meses de labor, la cuenta se ajusta proporcionalmente. En lugar de multiplicar el salario base por 180 días, se utiliza el número exacto de días trabajados en el periodo. Esa cifra se divide igualmente entre 360, lo que permite establecer el monto de prima que corresponde según el tiempo efectivamente laborado antes de la renuncia o el despido.

¿Cuánto es la prima de diciembre de un salario mínimo en 2025?

Tomando como referencia el salario mínimo vigente de 1′623.500 pesos mensuales, la prima legal correspondiente a un semestre completo en 2025 asciende a 811.750 pesos. Este cálculo se obtiene aplicando la fórmula establecida en la legislación laboral colombiana, que consiste en dividir el salario mensual entre dos para determinar el valor equivalente a seis meses de trabajo.

Las empresas deben hacer este pago a todos los empleados con contrato vigente, así como a aquellos que finalizan su vínculo laboral durante el periodo, caso en el cual el monto se liquida proporcionalmente al tiempo laborado. La prima de servicios es una obligación que debe cumplirse en las fechas establecidas por ley y representa un reconocimiento al trabajo desarrollado durante el semestre.

