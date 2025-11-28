Con tres años en el mercado, esta empresa se ha convertido en una de las principales competidoras del mercado. Gracias a la tecnología y la calidad de sus productos son miles las personas en Bogotá que a diario lo consumen en desayuno, almuerzo o cena y ahora quieren hacer lo mismo en Medellín. De hecho, se han caracterizado por ser uno de los restaurantes que más rápido entrega sus domicilios en Colombia.

“Nuestro próximo proyecto importante es Medellín. Llegamos a este nuevo territorio, después de muchos análisis, de investigar cuál era la mejor plaza, aunque nos soñamos un Bacu en cada ciudad de Colombia. Queremos iniciar la expansión con una segunda ciudad, que es Medellín. Es el proyecto más importante a nivel compañía, con esta propuesta innovadora, balanceada y con todo el conocimiento que tenemos de los consumidores”, le aseguró a Pulzo Stephanie Gómez, CEO y cofundadora de la compañía.

Aunque Bacu ya se ofrece en el mundo online, su llegada al centro comercial Oviedo, uno de los más importantes de Medellín, corresponde a una planeación de varios meses.

“Nos encanta estar en centros comerciales. Los primeros Bacu fueron a la calle porque necesitábamos que la gente nos viera; que al caminar tuviera este acceso fácil de visualización. Pero la segunda oportunidad de aperturas la hicimos en centros comerciales: lo hicimos en Titán Plaza, Parque La Colina, Unicentro, Plaza Claro, Hayuelos, todos en Bogotá. Y en Medellín vamos a abrir nuestro primer punto, que es el centro comercial Oviedo”, añadió su CEO.

Las puertas al público estarán abiertas desde el próximo primero de diciembre, una época ideal para que las personas que van a hacer las compras navideñas tengan una alternativa alimentaria saludable, ágil y de alta calidad.

Precisamente, “Bacu nació de una frustración porque en nuestros anteriores trabajados sufríamos mucho para alimentarnos. Si queríamos comer balanceado pues se demoraba mucho el producto y era muy costos y si queríamos comer algo rápido teníamos el dolor de cabeza de que no nos estábamos alimentando bien”, dijo Gómez.

A la fecha ya son más de 16 locales, todos en Bogotá y Chía, pero, aseguran que sin importar el lugar en el que estén, la calidad es siempre la misma. “Tenemos un centro de producción que permite estandarización, entonces el Bacu que se come en la Zona G, de Bogotá, es igual al de Chía”, explicó Stephanie.

Cuántos empleados tiene Bacu y más detalles de la empresa

Un aspecto llamativo de esta empresa es que la mayoría de sus colaboradores son jóvenes. “300 personas, en la que el 80 % son jóvenes menores de 25 años. Eso demuestra el ADN de la marca, que es joven, enérgica, contratamos a personas que si bien no tienen la mayor experiencia, tienen la mejor energía para cambiar la industria. En total se pueden llegar a 1.200 personas entre proveedores, familias al rededor de la compañía, personas que hacen las obras”, explicó.

Pero con el crecimiento de Bacu se ha dado el surgimiento de otras empresas y, sobre todo, de muchos otros negocios que están conectados. “Hay proveedores que empezaron con nosotros desde el inicio. Los productos frescos se los compramos a locales y con eso garantizamos la calidad y los productos de proteína a los que nos garantices que tienen una operación nacional. También los acompañamos a crecer, a tecnificarse y a mejorar sus procesos”, señaló.

Y una clave para el crecimiento de Bacu ha sido la tecnología, que, según su CEO, se usa desde “identificar los mejores proveedores hasta entender cuánto es la producción para no desperdiciar productos. También enfocado en el consumidor y saber cómo quiere ver el menú. Entendemos muy bien el consumidor, teniendo un menú dinámico y consumidor”.

