Gran expectativa hay por la versión de este 2025 del Sushi Master. Será del 24 al 30 de noviembre y para este año hay varias novedades que tienen entusiasmados a los amantes de la comida.

Entre los 36 restaurantes participantes, hay dos que llaman poderosamente la atención: Sexy Seoul y Tokio, establecimientos que han crecido muchísimo en Bogotá en los últimos años y que este año participarán por primera vez en el Sushi Master.

En Sexy Seoul, el protagonista del concurso será el Uramaki Pok Bal, una explosión de sabores que combina pok choy en tempura, queso crema, gochujang coreano y salmón curado, coronado con panceta ahumada glaseada y un suave alioli cremoso de aguacate. En total, tiene 3 locales en la ciudad.

Tokio, por su parte, presenta un uramaki que pinta bien aguacate tatemado, queso crema y salmón ahumado envuelto en plátano maduro, y coronado con un camarón furai bañado en sweet chili. Este restaurante tiene dos locales en la ciudad.

Ambos rollos se podrán conseguir a 21.000 pesos.

Así las cosas, el Sushi Master será una nueva oportunidad para visitar estos establecimientos que se han ganado un gran reconocimiento por los bogotanos.

Y es que este evento se convierte en una gran vitrina local. En la edición de 2024, hubo más de 72.000 votos, y se vendieron cientos de miles de rollos, lo que generó una gran visibilidad para los restaurantes participantes. La intención de este año es que se repita.

Sushi Masters 2025, en Bogotá

El Sushi Master es uno de los festivales gastronómicos más grandes de Colombia, creado por el influenciador culinario Tulio Zuloaga. Durante una semana, cientos de restaurantes compiten ofreciendo un rollo especial de sushi a precio fijo, lo que permite que miles de personas prueben nuevas propuestas y apoyen la gastronomía local. El público vota por sus favoritos a través de la app Tulio Recomienda, y al final se anuncian los ganadores por ciudad.

