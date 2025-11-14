Mientras algunos negocios tienen promociones en Colombia, la realidad para Hamburguesas Del Rodeo en Bogotá cambió radicalmente en los últimos meses por la reducción de sedes en la ciudad.

Una de las cadenas de restaurantes que se presentaba como reconocida en la capital colombiana durante varios años sintió con fuerza el paso contundente de actores más poderosos como McDonald’s y El Corral, entre otros.

Precisamente, eso no ha pasado desapercibido entre los comensales que se pusieron en la tarea de saber si es parte de una desaparición o simplemente una medida radical de la empresa.

¿Qué pasó con Hamburguesas Del Rodeo en Bogotá?

Hamburguesas Del Rodeo, muy conocida por sus hamburguesas “caseras” y sin tantos aditivos, redujo drásticamente su presencia en Bogotá. Varias de sus sedes han cerrado, lo que ha causado gran preocupación entre sus clientes y en el sector gastronómico.

Uno de los cierres más notorios fue el de un local icónico situado en la Avenida Ciudad de Quito, que fue uno de los primeros de la cadena. Esa ubicación ahora fue ocupada por El Corral, otra cadena de hamburguesas que compite directamente en ese nicho.

Del Rodeo indicó en sus redes sociales que estos cierres se deben a “tiempos retadores”, en un comunicado que agregó: “A veces toca cerrar puertas para abrir otras con más fuerza… pero lo que no cambia es el sabor”.

Sobre las causas, varias fuentes apuntan a problemas financieros: una caída en las ventas, pérdidas operativas acumuladas y una competencia cada vez más dura con otras cadenas y restaurantes de hamburguesas artesanales.

Así, Hamburguesas Del Rodeo está experimentando un proceso de reestructuración que ha llevado a cerrar varias de sus ubicaciones emblemáticas. Sin embargo, la marca afirma que sigue “firme” y que conservará sus puntos activos para continuar ofreciendo su propuesta característica de hamburguesa con sabor clásico y familiar.

¿Dónde quedan los últimos restaurantes de Hamburguesas Del Rodeo en Bogotá?

Hamburguesas Del Rodeo tiene solo dos sedes activas: una en la Avenida Boyacá (#131-64) y otra en el centro de Bogotá (Carrera Séptima #12B-43), según lo registrado en sus redes sociales institucionales.

Incluso, los creadores de contenido llamados Los parados compartieron desde su cuenta de Instagram la visita al que supusieron en ese momento que era el último restaurante de este negocio, ubicado en el centro bogotano.

Lo cierto es que Pulzo buscó no solo en el mencionado espacio digital de la empresa, sino que busco desde la herramienta de Google Street View para encontrarse con que aparece todavía el de la Avenida Boyacá.

El reporte del cierre más reciente de Hamburguesas Del Rodeo indicó que los dos establecimientos en cuestión estaban todavía en septiembre de 2025, lo que de todas maneras marca el cierre de un largo legado.

¿Cuándo nació Hamburguesas Del Rodeo?

Hamburguesas Del Rodeo nació en Bogotá alrededor del año 2001, cuando inauguró su primer local en la Avenida Ciudad de Quito, sede que precisamente cerró recientemente ante gran sorpresa de muchos.

Por otro lado, el perfil empresarial de Del Rodeo en la plataforma ConnectAmericas indica que la empresa fue “establecida” en 2002, lo cual podría referirse a su formalización como compañía registrada.

Luego de más de 20 años en el mercado se encuentra en una situación más que retadora frente a muchos de sus seguidores, que les piden mantenerse en pie a pesar de las adversidades.

Por ahora, este clásico (como la califican algunos) busca sostener los puntos en los que las personas todavía pueden disfrutar de su marca diferencial frente a otros más poderosos en el mercado entre los restaurantes en Bogotá.

