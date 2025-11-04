En un restaurante de la capital, un joven que en redes sociales se hace llamar @andresmontoyasz y dice ser Representante del Consejo Directivo de la Universidad del Externado contó que una madre de familia tuvo un gesto que él consideró ofensivo.

“Estaba almorzando con mi novio en el Crepes & Waffles de Gran Estación y apenas nos levantamos, le di un beso. Esta señora le tapó los ojos a su hijo y le dijo que lo que hacíamos era indecente. No somos el peligro para las infancias, peligro quien enseña a odiar un beso”, escribió el joven.

La situación ha provocado muchos comentarios, en especial, porque el joven decidió publicar una fotografía en la que aparece la mujer a la que él acusa de haber actuado de dicha manera. Aunque no se ven los menores de edad de los que habla la historia, sí está la cara de la madre de familia.

Lo que parecía una simple foto provocó una discusión.

Por una parte, muchas personas de la comunidad LGBTI criticaron la decisión de la madre de familia, pues señalan que esa no es una buena educación para unos menores de edad.

Sin embargo, la gran mayoría de personas criticaron al joven que publicó la fotografía de la mujer, pues aseguran que la está poniendo en peligro al exponerla públicamente en un caso como este.

De hecho, diferentes personalidades comentaron la situación. El concejal de Cali Andrés Escobar (cuestionado por dispararle a personas durante el paro nacional, acusado de agresiones y con muchos cuestionamientos sociales) se ofreció para defender a la mujer. “Pongo mi equipo juridico (sic) a entera disposición de esta madre ejemplar para que tome las medidas correspondientes. Ustedes no nos van a venir a dictar cómo criar a nuestros hijos y mucho menos a usar el escarnio público para menoscabar nuestras libertades. Exponer a la señora de esta manera es un delito”, dijo.

El mismo Andrés le respondió en X y le dijo: “En todo caso, a mí me resulta que un beso entre dos hombres es mucho menos violento que andar por la vida disparándole a civiles. Pero no sé, porque según algunos, lo malo es quien besa y el bueno es el que dispara. ¿Con qué cara vienes tú a ofrecer tu ayuda, paraquito?”

En todo caso, a mí me resulta que un beso entre dos hombres es mucho menos violento que andar por la vida disparándole a civiles. Pero no sé, porque según algunos, lo malo es quien besa y el bueno es el que dispara. ¿Con qué cara vienes tú a ofrecer tu ayuda, paraquito? https://t.co/VR8Enlws7q pic.twitter.com/tvooAj3jAm — Andrés (@andresmontoyasz) November 4, 2025

Hasta el momento, la mujer fotografiada sin permiso aún no ha aparecido para dar su versión de los hechos.

