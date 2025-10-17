Crepes & Waffles, uno de los restaurantes más populares de Colombia, cuenta con una sede destacada en Bogotá por ofrecer una experiencia única: una vista panorámica de 360 grados desde el piso 10 de la Torre 140, ubicada en la Calle 140 # 10 – 31, en el sector de Cedritos.

Este punto combina la reconocida oferta gastronómica de la cadena con un entorno visual inigualable que permite contemplar gran parte del norte de la capital.

El restaurante mantiene el mismo menú, precios y decoración característicos de la marca, que se ha consolidado como una de las favoritas de los colombianos gracias a su propuesta de calidad, ambiente acogedor y atención amable.

Crepes & Waffles, además, ha expandido su presencia internacionalmente con locales en países como Panamá, México, España, Ecuador y Chile.

Por su atractivo visual, se recomienda llegar temprano para obtener una mesa junto a las ventanas, especialmente durante fines de semana o en horarios de alta afluencia.

Su horario de atención va desde las 11:45 a.m. entre semana hasta las 10:00 p.m. los viernes y sábados, y abre desde las 8:00 a.m. los fines de semana, ofreciendo así una experiencia completa para desayunos, almuerzos o cenas con una de las mejores vistas de Bogotá.

