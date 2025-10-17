Emprender en Colombia no es una tarea sencilla, pues los registros, conseguir clientes, proveedores y productos, entre otros, es más complicado de lo que muchos piensan y por eso algunos negocios no logran despegar.

Sin embargo, las redes sociales ahora pueden ser un instrumento muy importante para conseguir una clientela fiel que ayude a que el proyecto despegue, ya que allí, con un video o una foto viral, miles de personas pueden conocer la marca.

Eso, de hecho, fue lo que le ocurrió a un joven de apenas 16 años de edad en la ciudad de Cartagena, quien montó un negocio de comidas rápidas gracias a su papá-quien fue despedido e invirtió su liquidación en su hijo-pero en los primeros días nadie le compraba ni una hamburguesa.

Ante esto, una persona subió la situación a las redes sociales, por lo que el apoyo comenzó a aparecer. La imagen que ayudó al negocio fue:

Dicha publicación se hizo viral, al punto de que ahora decenas de personas visitan al joven todos los días, asegurando que la comida sí está hecha con el corazón y por eso es que este puesto debería seguir creciendo.

Es más, el joven le mete la mejor actitud en cada una de las ventas, ya que, como él mismo cuenta, antes hubo días en los que no vendía nada, pero ahora su negocio se mueve más y eso es muy importante para ayudar a su familia a salir adelante.

Este tipo de situaciones recuerdan que por más de que a las personas les gusta comer en los mismos restaurantes, nunca está de más probar algo nuevo y así ayudar a los emprendedores, pues esta no es una tarea sencilla y por eso cada plato de comida que se compre, difusión en las redes sociales y hasta el voz a voz son tan importantes para este tipo de negocios.

