Un video difundido en redes sociales muestra al sacerdote brasileño Luciano Braga Simplício, de la parroquia Nossa Senhora Aparecida en Nova Maringá (Mato Grosso), junto a la prometida de un feligrés dentro de la casa parroquial.

Sigue a PULZO en Discover

El prometido de la mujer irrumpió en el lugar y grabó el momento, generando gran polémica en la pequeña comunidad brasileña.

Este fue el tenso momento vivido en Brasil:

En la grabación, la mujer aparece llorando y el sacerdote afirma que solo le pidió permiso para usar la habitación y ducharse, negando cualquier relación inapropiada.

La Diócesis de Diamantino abrió una investigación interna para determinar si hubo violación del voto de celibato.

Según el Código de Derecho Canónico de 1983, los sacerdotes del rito latino deben mantener el celibato, y su incumplimiento puede acarrear sanciones que van desde una amonestación hasta la reducción al estado laico, lo que implica la pérdida del ministerio sacerdotal.

La decisión final sobre el caso recaerá en el obispo diocesano, quien incluso podría remitirlo al Vaticano.

Mientras tanto, la Policía Civil informó que la mujer, de 21 años, presentó una denuncia local por la difusión no autorizada del video. La Iglesia señaló que acompañará a los implicados y a la comunidad para restaurar la confianza y evitar mayores divisiones.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.