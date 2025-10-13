La ciudad de Montería fue testigo de una escena inusual que rápidamente se convirtió en la comidilla de las redes sociales. Un hombre que estaba en un burdel se unió a la persecución contra un supuesto delincuente, con la particularidad de que su atuendo era únicamente su ropa interior. Dejando a un lado el bochorno y sin pensar en lo que pensaran los demás.

Las imágenes del insólito suceso no tardaron en circular y viralizarse por todas las plataformas sociales, causando una oleada de reacciones entre los internautas. El contraste entre la gravedad del delito y la vestimenta del perseguidor fue el detonante de la hilaridad colectiva. Numerosas personas que se encontraban en el lugar detuvieron su marcha, no solo para presenciar la captura del presunto ladrón, sino para grabar la jocosa situación.

Finalmente, la persecución concluyó con la neutralización del sujeto señalado de cometer el robo, todo bajo la atenta y numerosa mirada de los curiosos que se agolparon en la zona. Como lo evidencian los videos, una considerable cantidad de personas rodeó al presunto delincuente, quien fue retenido hasta la llegada de los servicios de emergencia, solicitados para brindarle atención médica.

No obstante, todas las miradas se las llevó este hombre que salió en ropa interior, lo que causó múltiples reacciones en redes sociales: “A mí me intriga dónde tenía la pistola guardada si andaba en bóxer”, “no le dio tiempo de colocarse el traje de superhéroe”, “el superhéroe que olvidó el traje”, “la capa no hace al superhéroe” y “salió doblemente armado”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en el ‘post’ de X.

¿Cómo debo actuar si un ladrón entra a mi casa?

La premisa fundamental ante la irrupción de un ladrón en el hogar debe ser siempre la preservación de la vida y la integridad física. Bajo ninguna circunstancia se recomienda la confrontación. Lo primero es mantener la calma, respirar profundamente y evitar movimientos bruscos o resistencia, especialmente si el intruso está armado.

Si es seguro, se debe buscar inmediatamente un refugio en una habitación con cerradura o un lugar de escondite, y desde allí, contactar a los servicios de emergencia (como el 123) o activar un botón de pánico silencioso si se cuenta con un sistema de alarma. Si la confrontación es inevitable, cumplir con las peticiones del asaltante y no oponer resistencia es la estrategia más efectiva para que el incidente concluya lo antes posible.

