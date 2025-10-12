Escrito por:  Redacción Virales
Oct 12, 2025 - 12:04 pm

La demolición de los puentes de la Av. Américas con calle 13 se demoró más de lo esperado. El director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, dio a conocer que unas verificaciones en el fluido eléctrico obligaron a no cumplir con el horario de las 10:00 a. m., lo que provocó varias burlas en redes sociales.

Según dijo, esto es normal en estas detonaciones y que las demoras no tuvieron ningún efecto en el resultado de la implosión, que finalmente sí sucedió y fue un “éxito”.

(Vea también: El problema de última hora que surgió con implosión de puentes en Bogota; ¿qué pasó?)

Bogotanos y usuarios de redes sociales aprovecharon para hacer memes y comentarios por esta situación anormal, aunque necesaria para garantizar que todo saliera en óptimas condiciones.

Estos fueron algunos de los comentarios que se difundieron en X

Finalmente, a las 10:47 a. m., las alarmas volvieron a sonar y ahí sí sonó una fuerte detonación que en pocos segundo echó al piso los puentes que transportaron a millones de colombianos durante los últimos 80 años.

El momento marca un hito en Bogotá, pues es la primera vez que implementan la implosión de un puente para poder agilizar las obras en la capital.

Ahora, desde la administración local indican que estarán cerca de un mes y medio recogiendo los escombros para adecuar la zona y empezar con la construcción de la nueva calle 13.

