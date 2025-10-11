Una historia que mezcla periodismo, tragedia y lo inexplicable fue revelada por el comunicador Juan Guillermo Mercado, conocido por su trabajo nocturno en Bogotá. En diálogo con Edward Porras, el reconocido ‘Ojo de la noche’ de Noticias Caracol, Mercado recordó un suceso que lo marcó profundamente: una experiencia paranormal tras cubrir un feminicidio en el occidente de la capital.

De acuerdo con el relato compartido en las redes sociales de Porras, todo comenzó durante un operativo en un caño de Fontibón, donde los bomberos hallaron el cuerpo de una mujer que llevaba semanas desaparecida. “Yo recuerdo que cuando los bomberos la sacaron del río pude ver su rostro y por supuesto era una persona que llevaba más de un mes allí, un cuerpo en descomposición”, contó el periodista.

Luego de cumplir con su labor informativa y presentar la nota, Mercado regresó a su casa para descansar. Sin embargo, durante el sueño, asegura que la víctima se le apareció con su rostro intacto, como si estuviera viva. “Ella me dijo algo que aún me pregunto y que no encuentro explicación. Me preguntó: ‘¿Por qué sacas mi historia en televisión, por qué si yo sufrí mucho?’”, narró el reportero, todavía conmovido por lo ocurrido.

Según contó, esa misma noche se confirmó que la mujer había sido víctima de feminicidio, lo que aumentó el impacto emocional del hecho. Mercado confesó que, aunque intentó entender el significado del sueño, nunca halló una respuesta. “No sé por qué esa mujer me dijo eso, y si en algo puedo hacer por repararlo, lo siento mucho. Si desde mi trabajo la hice sentir mal, le pido perdón”, expresó.

Por su parte, Edward Porras compartió que este episodio es uno de los que más recuerda en medio de su trabajo mientras Bogotá duerme. “Esa mujer que fue hallada muerta se le apareció durante varias mañanas en la cama, sentada en los pies, y en varias oportunidades le reprochó por qué lo había hecho”, comentó el periodista.

El caso, ocurrido hace varios años, sigue siendo recordado entre los reporteros de la noche en Bogotá en medio de su trayectoria.

