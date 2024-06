Por: Cazafamosos

Andrés Montoya, presentador de Noticias Caracol en las mañanas, y Edward Porras, el periodista encargado de la sección el ‘Ojo de la noche’ en el noticiero, se vieron envueltos en una curiosa situación con una de sus colegas en Cali, en medio de una emisión al aire.

Porras es quien está presente todas las mañanas en Noticias Caracol para informar a los televidentes sobre lo que sucede en Bogotá durante la noche anterior. En varias ocasiones informa sobre robos, accidentes de tránsito y otras historias.

Asímismo, en la ciudad de Cali también se encuentra la reportera Valentina Gallego, encargada de estar atenta a lo que ocurra en la sucursal del cielo durante la noche e informarlo en las emisiones matutinas del noticiero de Caracol Televisión.

Noticias Caracol: Andrés Montoya y Edward Porras halagan en vivo a periodista en Cali

Así las cosas, Montoya primero le dio paso a Edward Porras, quien al final de su reporte aseguró que “los ojos de Cali me están opacando cuando me los ponen al lado“, dando a entender a modo de broma que Gallego le llegaría a quitar su lugar.

Enseguida, Montoya comentó: “No se me ponga celoso, ese trono nadie se lo va a quitar, pero…”; y fue ahí cuando empezaron los halagos hacia Gallego. Porras intervino y sentenció “pero esos ojos sí, para que vea”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Famosos_Colombia (@famosos_col5)

Sin embargo, Andrés quiso terminar su frase y con esto terminó de elogiar a al ‘Ojo de la noche’ de Cali: “Pero nosotros no vamos a dejar de admirar la belleza de esos ojos de Valentina“. Finalmente, le dieron paso y aunque no se refirió a los halagos de sus compañeros y procedió con la información noticiosa, sí se pronunció en redes sociales por el particular hecho.

En una de sus historias de Instagram confesó que tanto Montoya como Porras la hicieron sonrrojar en plena transmisión. “No lo vi venir, no supe qué decir y mejor me hice la loca”.

