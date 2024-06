Este miércoles, 19 de junio, Caracol Televisión confirmó que Rafael Dudamel será uno de los comentaristas en los partidos de la Selección Colombia durante el certamen internacional, haciendo equipo junto a Javier Hernández Bonnet, Ricardo Orrego, ‘Pepe’ Garzón y Carlos Alberto Morales.

Justamente, el técnico del Atlético Bucaramanga protagonizó un divertido momento durante la emisión del noticiero del mediodía, al echarle en cara a Jorge Alfredo Vargas el título de Liga que consiguió ante Independiente Santa Fe.

Todo comenzó cuando el presentador de Noticias Caracol ignoró en el saludo inicial al estratega venezolano por haberle quitado la ilusión de obtener la décima estrella con el conjunto ‘Cardenal’.

Jorge A. Vargas: “No veo nadie más a esta hora… Dicen por ahí que al que no quiere caldo se le dan dos tasas después del sufrimiento del fin de semana, de no ganar “.

Rafael Dudamel: “No me ignores, quiéreme que yo te quiero”.

Jorge A. Vargas: “Mi ‘Rafa’. Gran amigo el profesor Dudamel, técnico del Atlético Bucaramanga, campeón merecido de Colombia con el sufrimiento de nosotros los santafereños. Felicitaciones ‘profe’ por ese título”.

Rafael Dudamel: “Estoy muy feliz por haber roto esa sequía de títulos en 75 años, sobre todo, por esa ciudad que me recibió con mucho cariño”.

Dudamel no se quedó con la espina de la ignorada que le metieron en el comienzo del espacio y se desquitó con Vargas cuando el presentador les pidió simular un gol de la ‘Tricolor’.

Rafael Dudamel: “Pega en el palo… Campeón, Bucaramanga”.

Jorge Alfredo Vargas: “No me dé más duro, no he podido ni dormir”.

Rafael Dudamel: “Jajaja… Estaremos pendientes de cada uno de los detalles, incidencias, para que puedan disfrutar la Copa América desde la casa”.

Rafael Dudamel, sobre Selección Colombia en Copa América

Finalmente, Rafael Dudamel analizó el momento de la Selección Colombia en la Copa América e indicó que, para él, la ‘Tricolor’ es una de las favoritas para quedarse con el título.

“Corresponde al rendimiento de la Selección en los partidos de preparación, a los futbolistas que en sus ligas han sido reconocidos como jugadores de primer nivel. Es una Selección respetada en todo el mundo y ese rótulo de favorito se lo ha ganado, lo lleva muy bien puesto, van sabiendo convivir con es protagonismo. Colombia viene de enfrentarse a Alemania, España… cuando quieres ser protagonista toca enfrentar rivales de primer nivel”, precisó.

