Atlético Bucaramanga se coronó campeón de la Liga 2024-I al derrotar a Santa Fe en la tanda de los penaltis, en una hazaña histórica, teniendo en cuenta que es la primera estrella del ‘Leopardo’ en el fútbol colombiano.

Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención entre los aficionados y causó malestar en la hinchada cardenal, la cual tiene que ver con una pérdida de tiempo en los últimos minutos del partido (93′) por una toalla que Rafael Dudamel le pasó al lateral Santiago Jiménez para que secara el balón antes de un saque de banda.

La acción, sin lugar a dudas, provocó la vehemente reacción del banquillo de Santa Fe, quienes le reclamaron al árbitro Carlos Betancur por la conducta antideportiva del estratega venezolano, ya que en el último tramo de la final los capitalinos remontaron el marcador y metieron en el área al conjunto santandereano.

Ante la polémica, Rafael Dudamel atendió a los medios de comunicación y comentó que su intención no era armar un problema en el campo de juego, puesto que el propósito era secar el esférico para que el defensor pudiera sacar largo.

“Con la toalla la verdad no quería generar problemas. Justo escuché a mi asistente que le dice al jugador que seque bien la pelota. Me tocó salir del área técnica y ya después en el problema no tuve otra que ganarme la amarilla”, dijo.