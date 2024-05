Por: Gol Caracol

Bucaramanga y Millonarios igualaron 0-0 este miércoles en un disputado encuentro en el estadio Alfonso López. El técnico de los santandereanos, Rafael Dudamel, se mostró feliz por el nivel mostrado por sus dirigidos pero también contó de una penosa situación que vivió con el árbitro central Diego Ulloa.

En rueda de prensa el estratega venezolano al frente del elenco ‘leopardo’ se refirió a lo vibrante que fue el duelo y que hasta el juez central ‘cayó’ en eso.

“El partido era tan exigente, tan tensionaste que hasta el árbitro principal cayó en eso y me gano una tarjeta amarilla por irrespetarme, porque cuando se me acerca me mandó a la mierda. Yo le dije que ¿por qué? Ya luego me reconoció que era la tensión del partido, fue exigente para todos, por eso me siento orgulloso de nuestro equipo”, contó Rafael Dudamel.

Por otro lado, el técnico del Bucaramanga hizo un análisis profundo de lo que fue el 0-0 contra Millonarios, por la fecha 4 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-I.

“He disfrutado muchísimo del partido, me siento orgulloso de mi equipo, de la manera en que hemos competido contra un gran rival, de mucha experiencia, que tomó y cambió su módulo táctico, cinco jugadores, tomando recaudos para controlar al Bucaramanga. El respeto que nos hemos ganado hace que hoy en día los visitantes se vayan felices con un empate, tuvimos un buen arranque en el primer tiempo y luego ellos lograron darle más funcionamiento a su 5-3-2, fue un partido táctico y disputado en la mitad de la cancha con momentos para cada equipo”, aseguró.

Otras declaraciones de Rafael Dudamel sobre el partido contra Millonarios

*Bucaramanga, mejor que Millonarios en el partido

“Siento que aunque alternamos el control del partido estuvimos más cerca nosotros de ganarlo. La gente viene y llena el estadio se siente orgullosa, aunque el sentimiento final es de tranquilidad, son seis puntos que queda y vamos a competir hasta el final”.

*Bucaramanga y un buen rendimiento contra Millonarios

“Mi sentimiento es el que competimos a un altísimo nivel partido de alta tensión, de principio a fin, una llave que al final ganamos porque de los seis puntos contra ellos sacamos cuatro, pero desde el principio sabíamos que estábamos en el grupo de la muerte y nosotros como líder hemos plantado cara a los rivales”.

*¿Sorprendió los cambios del rival?

“Me extrañó, pero en algunos pasajes del partido en fase regular o en el cuadrangular mi colega había utilizado el 5-4 para manejar situaciones, ha tenido muchas bajas por lesiones, por amonestaciones, y muy bien lo dijo que necesitaban controlar un equipo bravísimo en casa”.

