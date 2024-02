El tema del conflicto entre Rafael Dudamel y el Deportivo Cali sigue dando de qué hablar. El pasado mes de diciembre varios medios contaron que el estratega venezolano impuso una demanda contra su exequipo, buscando una compensación por presuntos incumplimientos contractuales.

El actual técnico del Bucaramanga, fue campeón con los ‘Azucareros’ en el segundo semestre de 2021. Al año siguiente fue despedido por malos resultados, lo que habría generado discrepancias respecto a los términos de su contrato y los pagos pendientes.

Sin embargo, fue el mismo es seleccionador de Venezuela quien salió a desmentir dicha información. En entrevista con el programa ‘Zona libre de humo’ acabó con todas las especulaciones.

“Eso es falso, en ningún momento he accionado, teniendo todos los derechos laborales. Yo en ningún momento he demandado al Deportivo Cali ni lo voy a hacer. Ustedes saben el sentimiento que yo tengo por el Cali, la identificación que siento por la institución”, arrancó diciendo Rafael.

Posteriormente aclaró que sí existe una acción legal, pero en contra del señor Marcos Caicedo, que en ese entonces era el presidente del conjunto verde del Valle del Cauca.

“Lo único que hemos hecho es contra el señor Caicedo, que en ese momento era presidente del club, que firmó un pagaré el cual incumplió pero esto es un tema más personal. Cuando se rescindió el contrato lo único que solicité fue que se me cancelara el mes de salario”, sentenció.

