Mayer Candelo, quien dirigió recientemente al Deportivo Cali, culpó a Rafael Dudamel de su fracaso en el equipo ‘Azucarero’.

Actualmente, Deportivo Cali atraviesa uno de los momentos más duros de su historia deportiva. Se encuentra cerca de entrar en la tabla del descenso y, está lleno de deudas económicas que tiene a todos sus empleados aborrecidos. Pero esto no viene de ahora, desde que Mayer Candelo cogió las riendas del club, que tenía en su poder Rafael Dudamel, el rival acérrimo del América ya estaba en problemas administrativos y deportivos.

Para los micrófonos del VBar Caracol, el exjugador Máyer Candelo habló de su experiencia como entrenador, y mencionó: “A mí me cobraron lo ajeno, yo no podía llegar a cambiar las cosas que habían dejado. No es culpa mía, Dudamel había escogido su equipo, ese era el equipo de él, no el mío”.

Además de esto, quien es considerado una leyenda por los seguidores de Millonarios, añadió: “Yo quiero dejar en claro que a pesar de no contar con los jugadores que quería, la culpa es mía por aceptar un proyecto, a mi nadie me obligó a aceptar esta oferta. Yo llegué con una idea de ayudar al equipo, lamentablemente no se llegó a dar”.

Recordemos que, el timonel venezolano salió del cargo el 30 de junio del 2022 -con un título de Liga en su bolsillo-, y de inmediato, el caleño tomó las riendas del Azucarero -duro tres meses por un acumulado de malos resultados-.